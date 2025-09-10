Streamer Sacha revela las jugosas ganancias de sus cliperos: “8 sueldos mínimos, no es broma”

El streamer Sacha Uzumaki compartió a sus seguidores las buenas ganancias que obtienen varios 'cliperos' por compartir su contenido en redes sociales. Cabe resaltar, que esta peculiar actividad remunerada surgió a raíz de la aparición de creadores de contenido en el Perú que buscan consolidar sus vistas en otras plataformas sociales. Viralizar esos momentos que duran minutos y hasta incluso solo algunos segundos es retribuida por el streamer con generosos pagos.

¿Qué son los cliperos? Streamers pagan por viralizar sus videos

¿Te ha pasado ver a un influencer volverse viral sin que el video salga de su propia cuenta? : Tiene una explicación: todo se debe a los cliperos. En la actualidad, los cliperos son personas que se encargan de ver, recortar y editar algunos momentos destacados de las largas transmisiones que realizan los streamers. Luego publican el contenido en otras plataformas, como TikTok, YouTube Shorts o Instagram Reels, con el objetivo de que estos fragmentos alcancen miles de vistas y con ello más audiencia para los influencers.

En muchos casos, los streamers realizan buenos pagos por un mínimo de 100.000 vistas. Además, el pago puede incrementarse según la cantidad de visualizaciones alcanzadas. Hay creadores de contenido que pagan hasta S/1.000 por tan solo 1 millón de vistas en TikTok.

Kick es una plataforma de streaming en vivo que ganó popularidad como una alternativa a Twitch. Foto: Internet Matters

Streamer Sacha revela cuánto paga a sus cliperos

Durante una transmisión en Kick, el creador de contenido Sacha Uzumaki reveló que paga muy bien a aquellos que logran viralizar su contenido en TikTok y establece una fecha de pago. Por ejemplo, por 80.000 vistas en un video deposita al clipero S/30 y por 1 millón de vistas da S/100.

De esta forma, mostró su sorpresa con un clipero que logró alcanzar un pago muy generoso. "Hay uno que se ha hecho 8.000 soles, él solo. Ya estamos haciendo la contabilidad. Ocho sueldos mínimos, ¿qué fue? De verdad, no es broma. Ni mi profesor del colegio gana así creo", comentó entre risas.

Otros creadores de contenido en Perú también pagan a sus cliperos. Durante una transmisión en la plataforma de Kick, Franco Vidal resaltó que paga S/1.000 por 1 millón de vistas. Otros influencers que pagan a cliperos son Glogloking, Diealis, Milenka Nolasco, entre otros.