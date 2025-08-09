Mujer usa bolsa para sostener su celular y ver videos mientras come en bus: "Exijo un tutorial", bromean usuarios

En las redes sociales, especialmente en TikTok, se acaba de viralizar un gracioso video grabado en México. La protagonista es una mujer que subió a un autobús de transporte público y tuvo una curiosa idea para sujetar su smartphone al asiento. Al parecer, quería ver videos mientras comía, pero como no tenía un soporte, improvisó con una bolsa plástica. ¿Cómo lo hizo?"

El material audiovisual fue compartido por el usuario Gabriel Símon (@gabrielsimon33) el pasado 04 de agosto de 2025. Hasta el momento, el video posee más de 523.300 reproducciones en la plataforma, cifras que siguen creciendo. De igual manera, acumula más de 48.700 "likes", 26.100 compartidos y cientos comentarios, la mayoría muy ocurrentes.

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo con la publicación, las imágenes fueron registradas dentro de un autobús que circulaba por la 'Ruta Central de Abastos', en la Ciudad de México. En esta unidad de transporte viajaba una mujer que aprovechó el recorrido para comer su almuerzo, pero en lugar de hacerlo con prisa, decidió disfrutarlo mientras veía videos en TikTok.

La mujer notó que era imposible almorzar y sostener su teléfono al mismo tiempo, así que tuvo una peculiar idea para sujetarlo. Como podrás aprecia en las imágenes, tomó la bolsita de plástico de su comida y la ató al asiento que estaba adelante. Después, colocó la bolsa entre el teléfono y la funda, logrando que el móvil quedara colgado.

Gracias a esta técnica, la mujer pudo ver videos mientras comía su almuerzo con tranquilidad durante el viaje. Uno de los pasajeros notó la escena y no dudó en grabarla para compartirla en TikTok, sin imaginar que el clip se volvería tendencia en varios países de Latinoamérica, como Perú, Argentina, Chile, entre otros.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las imágenes generaron diversas reacciones entre los usuarios en redes sociales. Muchos felicitaron a la mujer por su astucia, ya que halló una solución práctica a un problema común. Otros, en cambio, la criticaron por comer en una unidad de transporte público y por exponerse a que algún ladrón pudiera arrebatarle el celular.

"Exijo un tutorial", "¿Cómo está sosteniendo el celular?", "No somos tan inteligentes para entender esa tecnología", "Ella solo disfruta del viaje, sin molestar a nadie", "Hasta en la mínima oportunidad hay que consentirse", "Creo que si hago eso, termino siendo víctima de robo", "Hoy he conocido la envidia". Estos son algunos de los comentarios del video.