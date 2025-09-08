Hombre cambia nombre de avenida por “Pan con chicharrón” y redes piden: "Feriado nacional"
La final del 'Mundial de desayunos', que enfrenta a Perú y Venezuela, está generando un amplio respaldo de la ciudadanía peruana, apoyo que trasciende más allá de las redes sociales.
El 'Mundial de desayunos', organizado por el streamer español Ibai Llanos, viene generando un gran apoyo de parte de los países participantes. El torneo llegó a su fase final con un duelo gastronómico entre el pan con chicharrón peruano y la arepa venezolana, que definirá al campeón.
La competencia de Perú vs. Venezuela motivó a la ciudadanía peruana a movilizar el voto de diversas maneras: desde campañas en redes sociales hasta el respaldo de municipalidades y figuras públicas que incentivan a participar. En esta ocasión, un hombre, con el objetivo de sumar apoyo, cambió el nombre de una avenida al colocar un cartel que decía: "Av. Pan con chicharrón, cuadra 37". El hecho causó furor en redes sociales.
Ante tanta algarabía por parte de los ciudadanos peruanos, en redes, diversos usuarios vienen clamando que de ganar Perú en el 'Mundial de desayunos' se instaure un feriado nacional: "Que sea feriado cuando ganemos el 'Mundial de desayunos'", "Que las autoridades que nos gobiernan instauren feriado tras nuestra victoria" y "feriado para todos si ganamos"
Las divertidas reacciones al video sobre el cambio de nombre de una avenida por "Pan con chicharrón".
El clip, compartido en TikTok, generó comentarios humorísticos en torno al hecho. Los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para bromear: "Ahora tienen que poner también la av. Ceviche y la av. Chicha Morada", "Baja, baja, cobrador, avenida Pan con chicharrón" y "No se olviden de la carretera Carapulcra".
Además, otros usuarios siguieron incentivando el voto por Perú en las redes sociales de Ibai: "¡Vamos, Perú! A seguir votando masivamente en todas las cuentas oficiales de Ibai Llanos: TikTok, Instagram y YouTube" y "A darlo todo, muchachos, Perú es clave".