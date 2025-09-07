HOYSuscripcion LR Focus

Streamers

¡Perú a la final del Mundial de Desayunos! Pan con chicharrón vence a la marraqueta de Chile y se enfrentará a Venezuela

El pan con chicharrón se clasificó para la final del 'Mundial de desayunos', donde enfrentará a la arepa venezolana, anunció Ibai.

Pan con chicharrón a la final del Mundial de desayunos de Ibai
Pan con chicharrón a la final del Mundial de desayunos de Ibai | Foto: composición LR

Con un total de 9.837.000 votos en las principales redes del streamer español Ibai Llanos para el pan con chicharrón, Perú avanza a la gran final del 'Mundial de desayunos' y se enfrentará a la arepa de Venezuela. Luego de un frenético duelo de votaciones por parte de ambas aficiones, nuestro sánguche nacional se impuso a la marraqueta chilena por un amplio margen de diferencia.

El pan con chicharrón en la gran final del 'Mundial de desayunos'

Las últimas votaciones de la afición peruana y chilena se mantuvieron en suspenso hasta el último día. Aunque en Instagram la competencia estuvo reñida, el pan con chicharrón superó de forma contundente a la marraqueta en las cuentas personales de TikTok y YouTube del streamer español.

Al contabilizar cerca de 10.000.000 de votos, el pan con chicharrón se ha vuelto viral en todo el mundo por su peculiar forma de preparación, tanto para peruanos como para el público extranjero. Ello refleja el apoyo constante que ha recibido este plato típico no solo de la ciudadanía nacional, sino también de visitantes internacionales.

