Perú clasificó a la gran final del 'Mundial de desayunos' organizado por Ibai Llanos tras derrotar al Chile. El pan con chicharrón se impuso ante la marraqueta con casi más de 10 millones de votaciones en redes sociales. Ahora, este emblemático emparedado peruano se enfrentará a las arepas venezolanas para definir qué país se coronará como el rey de los desayunos. Este evento he hecho que autoridades locales busquen realzar y celebrar la gastronomía nacional.

En este sentido, la Municipalidad de La Victoria anunció que repartirá 5.000 panes con chicharrón de manera gratuita para todos los asistentes, este lunes 8 de septiembre. Así se detalla en el comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

¿Dónde y a qué hora repartirán los 5.000 panes con chicharrón?

De acuerdo con la información, este evento gastronómico gratuito se llevará a cabo en la Plaza Manco Cápac. La actividad iniciará a las 8:00 a.m. Además de ello, se busca recrear el pan chicharrón más grande preparado en la historia del Perú.

Municipalidad de La Victoria repartirá 5.000 panes con chicharrón de manera gratuita. Foto: X

¿Cuándo es la final del 'Mundial de desayunos'?

Tras vencer a Chile, Perú pasa a la final del 'Mundial de desayunos' y se enfrentará a las arepas de Venezuela, que viene de ganar con más de 5 millones de votos a las salteñas de Bolivia. Según el creador de contenido Ibai, las votaciones para esta último enfrentamiento comenzará el lunes 8 de septiembre a las 12:00 p.m.

"La verdad es que está siendo una auténtica locura, pero todo tiene que llegar a su fin con la final entre Perú y Venezuela. El pan con chicharrón contra las arepas. Lo único que sé es que los dos son increíblemente buenos. El desenlace de este mundial, mañana a las 7 de la tarde, hora española (12 a.m hora peruana) Perú contra Venezuela para acabar con este mundial de desayunos", comentó Ibai Llanos.