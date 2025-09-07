HOYSuscripcion LR Focus

Streamers

Perú y Venezuela a la final del 'Mundial de desayunos': links, fecha y hora confirmada por Ibai para las votaciones

Ibai Lanos anunció a los dos grandes finalistas que se enfrentarán por coronarse campeón en el 'Mundial de desayunos'.

Perú y Venezuela en la final del 'Mundial de desayunos'
Perú y Venezuela en la final del 'Mundial de desayunos' | Foto: IA

El streamer español Ibai Llanos anunció este domingo 7 de septiembre a los dos finalistas del Mundial de desayunos. El pan con chicharrón de Perú, con 9.837.000 votos, superó al pan con marraqueta de Chile, que alcanzó 7.837.000, y avanzó a la final. Según el propio Ibai, fue “un enfrentamiento que ha roto récords”. Su rival será la arepa de Venezuela, que se impuso a Bolivia en un duelo reñido: 5.531.000 votos contra 5.219.000.

La gran final de este mundial gastronómico ya tiene fecha y hora confirmadas. Según Ibai, el duelo entre el pan con chicharrón y la arepa se disputará este lunes 8 de septiembre a el siguiente horario:

  • 12:00 a. m. hora peruana
  • 1:00 p. m. hora venezolana

PUEDES VER: Joven chilena prueba pan con chicharrón y lo compara con la marraqueta de Chile: "¿Cómo un pan con palta le va a ganar?"

lr.pe

¿Cómo votar por el pan con chicharrón en la final del 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos?

Perú clasificó a la final del Mundial de desayunos, un torneo gastronómico que enfrenta, a través de votaciones en línea, a los desayunos más representativos de distintos países. Con la participación de millones de usuarios, la competencia se ha convertido en un fenómeno viral. Según informó Ibai Llanos, en las semifinales se registraron 28.424.000 votos entre todos los países participantes en sus diferentes redes sociales, donde se realizan las votaciones.

Si deseas apoyar a Perú, aquí te explicamos dónde y cómo votar por el pan con chicharrón peruano:

  • Ingresar a una de las redes sociales de Ibai Llanos: Instagram, TikTok o YouTube Shorts
  • TikTok: busca el video del enfrentamiento entre Perú y Venezuela y emite tu voto. (aquí)
  • Instagram: entra al perfil oficial de Ibai y participa en la encuesta fijada en el clip del enfrentamiento. (aquí)
  • YouTube Shorts: el procedimiento es el mismo que en TikTok. (aquí)

