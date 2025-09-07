HOYSuscripcion LR Focus

Joven chileno que vive en Lima prueba por primera vez pan con chicharrón y su reacción se hace viral: "Perú es clave"

El joven chileno visitó un popular restaurante de sandwiches en Lima para degustar el icónico pan con chicharrón y no dudó en compararlo con la marraqueta de Chile. Su reacción sorprendió en TikTok al destacar el sabor y la mezcla de ingredientes.

El joven chileno brindó su opinión sobre el pan con chicharrón.
El joven chileno brindó su opinión sobre el pan con chicharrón. | Foto: composición LR/ TikTok/@sebastian_gana

El pan con chicharrón de Perú y la marraqueta de Chile se enfrentan en la semifinal del 'Mundial de desayunos' organizado por el youtuber español Ibai Llanos. Ambos platillos sudamericanos vienen buscan llegar a la final del reto gastronómico para competir con Bolivia o Venezuela por el ansiado título que lo corona como el mejor del continente. En medio de esta contienda, un joven chileno que radica en Lima se animó a probar por primera vez el tradicional potaje peruano.

El extranjero visitó un popular restaurante en la ciudad peruana para disfrutar del pan con chicharrón. Su reacción rápidamente se volvió viral en TikTok generando una ola de comentarios, pues no dudó en alagar el icónico desayuno del Perú.

PUEDES VER: Joven chilena prueba pan con chicharrón y lo compara con la marraqueta de Chile: "¿Cómo un pan con palta le va a ganar?"

lr.pe

Chileno probó pan con chicharrón por primera vez

A través de su cuenta de TikTok @sebastian_gana, el joven chileno, quien radica en Lima, documentó el momento en que optó por degustar el pan con chicharrón. "No sé cómo hasta el día de hoy no lo había probado. Tiene buena pinta. Ya que estamos en semifinales hay que ver cuál es la competencia", se le oye decir.

Tras esperar por el platillo, el extranjero quedó impresionado por el sabor del platillo y la mezcla de cada uno de los ingredientes. Además, indicó que el pan con el que le habían servido el chicharrón era muy parecido a la marraqueta chilena.

PUEDES VER: Cartel publicitario causa furor en redes al pedir voto por Perú en 'Mundial de desayunos': “Esto se sale de control”

lr.pe

"Bueno, la verdad sí me sorprendió. Está muy rico. El pan en realidad sí es un poco parecido a la marraqueta (...) La mezcla con el chicharrón, el camote y la cebolla, está bien rica. Siendo objetivos, el pan con chicharrón me parece culinariamente hablando que es más elaborado (que la marraqueta). Definitivamente, es un desayuno más gastronómico (...) Perú es clave", explicó.

Sin embargo, señaló que, tras haber probado tanto el pan con chicharrón y la marraqueta, el desayuno chileno sería superior al peruano.

"En mi humilde opinión, la marraqueta chilena, para mi gusto, es superior. Habiendo probado los dos desayunos, perdóname Perú, pero yo, que soy muy fan de la comida peruana, para mí, ganó Chile", sentenció.

Usuarios reaccionan a comentarios de joven chileno

El clip rápidamente se volvió viral en TikTok y las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. "¿Dónde vende marraqueta chilena para ir a probar?", "Perú es superior", "No eres objetivo si dices que la marraqueta supera al pan con chicharrón", "La marraqueta es un pan muy rico, pero el acompañamiento que le ponen palta con salchicha y mayo no supera para nada al pan con chicharrón", son algunos de los comentarios que se lee.

