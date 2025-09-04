HOYSuscripcion LR Focus

Novia olvidó su DNI en plena boda civil y momento es viral: "Me ganaron los nervios"

Una boda civil en Villa María del Triunfo generó divertidas reacciones en TikTok tras el peculiar incidente.

Momento insólito en matrimonio se viralizó en TikTok.
Momento insólito en matrimonio se viralizó en TikTok. | Foto: composición LR/ @ursulakirlenromer/TikTok

Una insólita situación se vivió en la Municipalidad de Villa María del Triunfo durante una boda civil que se viralizó en redes sociales. A poco de la ceremonia, una fotografía captó el preciso momento en que la novia se dio cuenta de que olvidó su DNI, mientras su ahora esposo intentaba resolver el problema desesperadamente por teléfono. El hecho generó tensión entre los presentes, quienes no sabían si finalmente podrían casarse.

Novia peruana olvida su DNI en plena boda civil: clip es viral en TikTok

Las imágenes del momento muestran claramente los rostros de preocupación de los novios. Ella, visiblemente nerviosa, y él haciendo llamadas para que alguien trajera el documento lo más rápido posible. La escena se volvió aún más tensa por la actitud de la asistenta de la jueza, quien no ocultó su disgusto ante el retraso.

El contratiempo se solucionó a tiempo y la pareja logró casarse. Foto: TikTok

“Yo me olvidé el DNI, mi esposo ayudándome a que lo traigan. La asistenta estaba molesta porque no tenía el DNI a la mano y ya llegaba la que nos tenía que casar”, contó la novia a través de su cuenta de TikTok, donde compartió el peculiar momento.

Afortunadamente, todo quedó en un susto. Aunque se vivieron minutos de gran tensión y miradas incómodas, la pareja logró solucionar el impase a tiempo y pudo concretar su unión civil.

Divertidas reacciones en redes sociales

El clip rápidamente se viralizó con cientos de usuarios comentando entre risas lo común que puede ser olvidar cosas importantes, incluso en el día más importante. "Son señales", "La cara de la jueza lo dice todo, a cualquiera se le puede olvidar y quedará como una anécdota", "Fácilmente puedo ser yo", "Yo me olvidé los anillos", reaccionaron en TikTok.

