Captan a chofer cargando puerta de combi en plena ruta y usuarios bromean: “Baja atrás”

Un insólito, pero muy peruano momento, se viralizó en TikTok luego de que un chofer fue captado cargando la puerta trasera de una combi en plena vía pública. El protagonista del clip estaba acompañado por otra persona. La escena, que fue grabada por un pasajero y rápidamente replicada en otras plataformas, muestra a ambos caminando con la pesada estructura mientras los transeúntes y pasajeros miran con asombro la inusual situación.

Chofer sorprende al cargar puerta trasera en plena vía pública

En el video se observa que la combi aún tenía varios pasajeros a bordo, quienes permanecieron en la unidad mientras esperaban que la puerta fuera colocada nuevamente para continuar con el viaje.

A pesar de lo precario del momento, muchos usuarios aplaudieron el ingenio y la rapidez con la que el equipo improvisó una solución. "Sabía que alguien iba a grabar, estaba en la combi", escribió una usuaria, dando a entender que la escena era tan típica que inevitablemente acabaría en redes.

Divertidas reacciones en TikTok

El clip generó cientos de reacciones, risas y reflexiones sobre el día a día del transporte público en el país, donde la creatividad muchas veces compensa la falta de recursos.

"Me pasó una vez cuando bajé y abrí la puerta, se cayó la puerta, no sabía si reír o llorar", "Solo pasa en Perú", "Puerta baja en la esquina", "Cosas que pasan", "Baja atrás", "Es la puerta de emergencia", reaccionaron usuarios en TikTok.