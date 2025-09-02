HOYSuscripcion LR Focus

Portero de Nicaragua desfiló en pleno partido y usuarios dicen: "Dio modelaje y actitud"

Joven deportista se viralizó al modelar en pleno partido, homenajeando a Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios. El clip se compartió masivamente en TikTok.

Clip viral supera los 14 millones de vistas en TikTok.
Clip viral supera los 14 millones de vistas en TikTok. | Foto: composición LR/ TikTok

Un joven portero se viralizó en Nicaragua al sorprender con plena cancha con si fuera una pasarela de modelaje. La escena rápidamente se viralizó en TikTok y generó divertidas reacciones. El objetivo del deportista e influencer fue homenajear a su compatriota, Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023.

Portero sorprende en pleno partido con singular modelaje

Se trata de Gabriel Urbina, un jugador no profesional que participa en ligas amateurs de Nicaragua. Formó parte de un equipo de creadores de contenido, donde participó en un partido amistoso contra influencers de El Salvador.

De esta forma, durante el partido comenzó a modelar y emuló a la Miss Universo 2023 Sheynnis Palacios. Decenas de espectadores no tardaron en compartir el contenido en redes sociales.

Al respecto, Sheynnis Palacios se refirió al divertido momento en su cuenta de Instagram y expresó que quedó encantada con el singular hecho. "Ese piecito lo reconozco, wow llegamos hasta las canchas de fútbol", resaltó en sus redes sociales.

Usuarios reaccionan a clip viral en TikTok

El clip viral superó los 14 millones de vistas en TikTok y cientos de divertidos comentarios. Muchos destacaron que el clip busca romper estereotipos sobre el modelaje, demostrando que la elegancia no es exclusiva de las mujeres.

"Te amo portero de Nicaragua", "Me dio fútbol, me dio actitud, me dio modelaje y me dio portería", "Tremenda personalidad que tiene", "Se robó el show", "No se gana, pero se goza", resaltaron usuarios en redes.

