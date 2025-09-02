HOYSuscripcion LR Focus

Cantante Luar La L se incomodó con la streamer Zully en plena entrevista del All Music Fest: "¿La cuarta vez es pregunta?"

Luar la L se presentó en el All Music Fest 4 cautivando a sus seguidores peruanos. Sin embargo, el cantante puertorriqueño no dudó en mostrar su incomodidad al ser entrevistado por la streamer peruana Zully.

Streamer Zully pasó momento incómodo mientras realizaba entrevista a cantante Luar La L. | Foto: composición LR/TikTok/@clipazzo

El All Music Fest se llevó este fin de semana en el Arena Monumental. El evento de música contó con la presencia de reconocidos artistas del género urbano como Luar La L, Beéle, Atina, DJ Marco Acevedo, entre otros. La streamer peruana Zully fue la encargada de transmitir el concierto a través de la plataforma de Kick. Sin embargo, un momento con el intérprete puertorriqueño no pasó desapercibido por los fanáticos.

En el video publicado por la cuenta de TikTok @hablasinfiltros, se muestra a Luar La L incómodo por la pregunta realizada por la creadora de contenido. Tras la viralización de este momento, algunos usuarios de la plataforma china criticaron a Zully por no estar preparada para entrevistar a los artistas del festival musical.

Streamer Zully hizo pasar incómodo momento a cantante Luar La L durante entrevista

Durante la entrevista, y según se escucha en el video, la streamer Zully le consulta a Luar La L cómo fue el recibimiento del público peruano. Esto generó incomodidad en el artista, ya que aseguró que era la cuarta vez que le hacía la misma pregunta, pese a que ya había respondido en una primera oportunidad.

"Perú, ¿cómo te recibió?, supongo que muy bien", consultó Zully a lo que el intérprete de 'Perdida' respondió: "Ya contesté esa pregunta. Bueno Perú, gracias por el apoyo siempre. Me han preguntado lo mismo como 4 veces, pero la vamos a seguir contestando. Los amo, gracias por el apoyo que me brindan y por cómo me recibieron".

El clip rápidamente se volvió viral en TikTok generando una ola de críticas hacia la joven streamer. "Los que estudiamos comunicaciones deberíamos tener esas oportunidades", "Hace quedar mal al Perú", "El detalle es que debió de ir preparada", "Es joven y se entiende su falta de experiencia, pero si sabe que iría a hacer entrevistas, debió ir preparada", son algunos de los comentarios que se lee en la red social.

