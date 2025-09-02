HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Peruana llevó a sus suegros ecuatorianos a comer pan con chicharrón tras vencer a Ecuador en 'Mundial de desayunos' de Ibai: "Los traje a celebrar"

Luego de que Ibai Llanos confirmara que Perú venció a Ecuador en el 'Mundial de desayunos', una joven peruana celebró la victoria invitando a sus suegros ecuatorianos a comer pan con chicarrón para celebrar. El clip desató risas en redes sociales.

Para celebrar el triunfo de Perú ante Ecuador en el 'Mundial de desayunos' de Ibai, la joven peruana llevó a sus suegros a comer pan con chicarrón.
Para celebrar el triunfo de Perú ante Ecuador en el 'Mundial de desayunos' de Ibai, la joven peruana llevó a sus suegros a comer pan con chicarrón. | Foto: composición LR/TikTok/Latina

El pan con chicharrón y el tamal de Perú venció al bolón de verde y encebollado de Ecuador en el 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos. Con más de 8 millones de votos en TikTok, Instagram y YouTube, el país pasó a semifinales y competirá contra Chile en el reto del streamer español. Para celebrar este logro, una joven peruana llevó a sus suegros ecuatorianos a degustar este popular platillo peruano, hecho a base de chancho, en un restaurante de Lima.

El clip rápidamente se viralizó en redes sociales y desató la risa entre los usuarios. Mientras unos aplaudieron la ocurrencia de la joven, otros resaltaron la rivalidad amistosa que se generó entre ambos Perú y Ecuador para definir quién tenía el mejor desayuno.

PUEDES VER: Ecuatoriano prueba el pan con chicharrón tras perder en el 'Mundial de desayunos' y su reacción sorprende: "Perú está fuerte"

Joven llevó a sus suegros de Ecuador a comer pan con chicarrón tras el triunfo de Perú en reto de Ibai

En un reportaje de Latina, una familia ecuatoriana llamó la atención por disfrutar del pan con chicarrón. La joven peruana que los acompañaba explicó que se trataba de sus suegros y decidió traerlos a un restaurante en San Miguel para celebrar la victoria de Perú ante Ecuador en el 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos.

"Me los traje para celebrar y comer pan con chicharrón. Ganó Perú, así que, acá estamos", comentó la joven. Por su parte, el ciudadano extranjero señaló la ardua competencia en redes que generó el enfrentamiento entre el bolón de verde y el encebollado frente el platillo peruano. Además, no dudó en felicitar al país por su rica gastronomía.

"Me alegro. Fue una competencia muy reñida. Yo creo que ustedes los peruanos se sorprendieron con nuestro bolón. Nos pensaban dar con palo, pero fue una competencia muy aguerrida. Los felicito al pueblo peruano por su pan con chicharrón. Es excelente, riquísimo. Yo siempre vengo, tengo aquí a mi nuera y nunca pierdo la oportunidad de comer este plato delicioso", explicó.

El clip rápidamente se viralizó en redes sociales y muchos compatriotas peruanos no dudaron en aplaudir la reacción del extranjero.

"Ecuador y Perú son besties, solo que se pelean a veces", "Un ecuatoriano sin prejuicios", "Se pasó, llevó a sus suegros a festejar con pan con chicharrón", "Muy educado el señor", "Soy de Ecuador, pero el chicharrón es el mejor", "Perú es clave", se lee en los comentarios.

