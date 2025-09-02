HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Tendencias

Chef Giacomo Bocchio critica el chifa del 'Cholo' Mena e influencer iOA le responde: "Yo se los dije"

Giacomo Bocchio probó diversos platos y destacó su calidad, aunque aclaró que el restaurante no califica como 'chifa tradicional'. Ante ello, el influencer iOA sostuvo: "Se los dije".

Giacomo Bocchio critica chifa del 'Cholo' Mena e influencer IOA le responde: "Yo se los dije".
Giacomo Bocchio critica chifa del 'Cholo' Mena e influencer IOA le responde: "Yo se los dije". | Foto: Composición LR/GB/IOA.

El conocido chef Giacomo Bocchio, visitó el chifa del 'Cholo' Mena, Fumanchu que estuvo en medio de controversia debido a la denominación 'Chifa criollo' luego que el influencer Ioanis, también lo visitara y expresara sus comentarios.

Durante su estadía en el restaurante del youtuber 'Cholo' Mena, el conocido chef y exconductor de 'El gran chef famosos', probó los diversos platos que se ofrecían en la carta. Al probar el wantán frito, Bocchio, quedó sorprendido. "Es buena masa de wantán y el relleno cumplidor". Sin embargo, el influencer iOA realizó un peculiar comentario en medio de la polémica.

PUEDES VER: 'Cholo Mena' se pronuncia tras crítica de youtuber iOA a su chifa: "Me gusta mejorar, pero él no sabe el concepto"

lr.pe

Giacomo Bocchio visita chifa del 'Cholo' Mena y dice que no califica como chifa tradicional

Giacomo Bocchio logró comer el chaufa, kalum wantán, chijau kai, y comentó que a su criterio, el restaurante del 'Cholo' Mena, no es un chifa, sino que tiene otro concepto. "Creo que esto es un concepto totalmente distinto, es cocina oriental. No lo veo como un chifa de barrio, un chifa tradicional. Es un restaurante de cocina oriental segmentado para gente que quiere estar acá", comentó Bocchio.

El video de Youtube rápidamente fue compartido en TikTok, donde precisamente, luego de las palabras de Giacomo, el influencer Ioanis, a través de su cuenta oficial en esa red social, comentó: "Yo se los dije". Su respuesta a la crítica de Bocchio realza nuevamente la polémica que se armó debido a las críticas que también realizó cuando estuvo en el restaurante del 'Cholo' Mena.

IOA comentó el clip viral donde Giaccomo dice que el restaurante del 'Cholo' Mena no es un chifa tradicional. Foto: TikTok.

IOA comentó el clip viral donde Giaccomo dice que el restaurante del 'Cholo' Mena no es un chifa tradicional. Foto: TikTok.

Notas relacionadas
Censista llega en bote para cumplir con su trabajo y redes lo bautizan como el “Aquaman del INEI”

Censista llega en bote para cumplir con su trabajo y redes lo bautizan como el “Aquaman del INEI”

LEER MÁS
Peruano gastó casi S/1.000 en 101 barras de chocolate de HH y logra encontrar el ticket dorado: "Sí se pudo"

Peruano gastó casi S/1.000 en 101 barras de chocolate de HH y logra encontrar el ticket dorado: "Sí se pudo"

LEER MÁS
Joven con discapacidad auditiva llora al oír por primera vez la voz de su padre tras intervención medica

Joven con discapacidad auditiva llora al oír por primera vez la voz de su padre tras intervención medica

LEER MÁS
Joven oculta a su perrito dentro de su mochila mientras su profesora anuncia que habrá revisión de sus pertenencias: ''Sintió el verdadero terror''

Joven oculta a su perrito dentro de su mochila mientras su profesora anuncia que habrá revisión de sus pertenencias: ''Sintió el verdadero terror''

LEER MÁS
Chuck E. Cheese cerró su local en Plaza Norte tras más de 10 años y trabajadores se despidieron con emotivo mensaje: "Es un hasta pronto''

Chuck E. Cheese cerró su local en Plaza Norte tras más de 10 años y trabajadores se despidieron con emotivo mensaje: "Es un hasta pronto''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ecuatoriano prueba el pan con chicharrón tras perder en el 'Mundial de desayunos' y su reacción sorprende: "Perú está fuerte"

Ecuatoriano prueba el pan con chicharrón tras perder en el 'Mundial de desayunos' y su reacción sorprende: "Perú está fuerte"

LEER MÁS
Peruana va de vacaciones a Cartagena y ambulantes la obligan a pagar más de S/600 por servicios que no pidió

Peruana va de vacaciones a Cartagena y ambulantes la obligan a pagar más de S/600 por servicios que no pidió

LEER MÁS
Joven peruano interrumpe boda de su mejor amigo y reacción de la novia sorprende: "Yo me opongo"

Joven peruano interrumpe boda de su mejor amigo y reacción de la novia sorprende: "Yo me opongo"

LEER MÁS
Inmigrante en Estados Unidos regresa a su país, su mamá lo recibe entre lágrimas, pero él abraza a su novia y en redes reaccionan: "Ya me dio rabia"

Inmigrante en Estados Unidos regresa a su país, su mamá lo recibe entre lágrimas, pero él abraza a su novia y en redes reaccionan: "Ya me dio rabia"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela avanza en 'Mundial de desayunos' con su arepa y enfrentaría a Perú si vence a Bolivia

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

Tendencias

Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

Alumnos hacen antorcha del bus de 'Al Fondo Hay Sitio' y causan furor en redes: "En Perú nunca te aburres"

Peruano gastó casi S/1.000 en 101 barras de chocolate de HH y logra encontrar el ticket dorado: "Sí se pudo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota