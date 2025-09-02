Giacomo Bocchio critica chifa del 'Cholo' Mena e influencer IOA le responde: "Yo se los dije". | Foto: Composición LR/GB/IOA.

El conocido chef Giacomo Bocchio, visitó el chifa del 'Cholo' Mena, Fumanchu que estuvo en medio de controversia debido a la denominación 'Chifa criollo' luego que el influencer Ioanis, también lo visitara y expresara sus comentarios.

Durante su estadía en el restaurante del youtuber 'Cholo' Mena, el conocido chef y exconductor de 'El gran chef famosos', probó los diversos platos que se ofrecían en la carta. Al probar el wantán frito, Bocchio, quedó sorprendido. "Es buena masa de wantán y el relleno cumplidor". Sin embargo, el influencer iOA realizó un peculiar comentario en medio de la polémica.

Giacomo Bocchio visita chifa del 'Cholo' Mena y dice que no califica como chifa tradicional

Giacomo Bocchio logró comer el chaufa, kalum wantán, chijau kai, y comentó que a su criterio, el restaurante del 'Cholo' Mena, no es un chifa, sino que tiene otro concepto. "Creo que esto es un concepto totalmente distinto, es cocina oriental. No lo veo como un chifa de barrio, un chifa tradicional. Es un restaurante de cocina oriental segmentado para gente que quiere estar acá", comentó Bocchio.

El video de Youtube rápidamente fue compartido en TikTok, donde precisamente, luego de las palabras de Giacomo, el influencer Ioanis, a través de su cuenta oficial en esa red social, comentó: "Yo se los dije". Su respuesta a la crítica de Bocchio realza nuevamente la polémica que se armó debido a las críticas que también realizó cuando estuvo en el restaurante del 'Cholo' Mena.