Censista llega en bote para cumplir con su trabajo y redes lo bautizan como el “Aquaman del INEI”

Censista llega en bote para cumplir con su trabajo en el Censo Nacional 2025 | Composición LR/TikTok

Censista llega en bote para cumplir con su trabajo en el Censo Nacional 2025 | Composición LR/TikTok

Un censista fue registrado mientras recorría una zona de la selva peruana, donde se le ve usando un bote para cumplir con su labor. El caso, difundido en TikTok, refleja las diversas condiciones que enfrentan los censistas durante los Censos Nacionales 2025. El clip se volvió viral en redes sociales.

Censista utiliza bote para cumplir su trabajo y es llamado el "Aquaman del INEI"

Durante su jornada, un censista tuvo que utilizar un bote para alcanzar su destino. En las imágenes se le ve con el agua hasta la cadera, empujando la embarcación para luego subirse a ella y continuar su recorrido, remando rumbo a su objetivo. El video viral muestra una de las tantas dificultades a las cuales se enfrentan los censistas para cumplir con su tarea.

El video se encuentra intervenido con el siguiente mensaje: "Lo que callamos los censistas". Además, de estar acompañada de una peculiar canción en la cual parte de su canción dice: "(...) Yo del censo soy y a tu casa voy. En el cerro estoy, caminando hoy. Ya casito lo vamos a lograr".

Usuarios reaccionan con entusiasmo a video viral en TikTok

El video, que ya cuenta con más de 33.000 vistas, generó comentarios positivos sobre la labor de los censistas y las experiencias que esta implica. “Bonitas experiencias, muchachos. Aplausos por su gran labor”, expresó un usuario. Otro comentó: “Deben tener mucha consideración con estos jóvenes”.

Otro seguidor, en cambio, bromeo con el hecho: “Aquí nadie se queda sin censar, hasta el último rincón. Ánimo, muchachos”.