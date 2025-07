Un video viral en TikTok desató indignación y debate luego de que una familia migrante mostró el momento en que regresan a México tras vivir varios años en Estados Unidos. Pero se llevaron una gran sorpresa al encontrar su casa invadida por inquilinas morosas. Irma Guadalupe y su hija Daniela, quienes buscaban comenzar una nueva etapa en la localidad de Tamaulipas, documentaron la amarga sorpresa que vivieron al descubrir que su propiedad está ocupada ilegalmente y que las mujeres, lejos de disculparse, se burlaron de ellas.

Mujer regresa de EE. UU. y encuentra su casa ocupada por inquilinas morosas

Según contó la hija de la dueña, Daniela, la casa fue dejada al cuidado de un familiar con la intención de alquilarla, pero las actuales ocupantes solo pagaron dos o tres meses de renta y luego se negaron a seguir pagando. Además, ignoraron los intentos de comunicación que madre e hija hicieron desde Estados Unidos. Por esa razón, ambas decidieron regresar al país para enfrentar la situación en persona.

Al llegar, Irma intentó explicar que tenía todos los papeles legales que la acreditaban como dueña de la propiedad, pero las ocupantes respondieron con burlas e incluso comentarios ofensivos sobre su vida personal.

“Qué impotencia encontrar mi casa invadida por estas personas que no tienen vergüenza ni dignidad. No tienen vergüenza, todavía que llevan 10 años sin pagar renta. Les pido hacer viral este video para que las personas tomen conciencia y se salgan de mi casa”, describió la joven en redes.

A pesar de la tensión, no hubo intención de diálogo por parte de las invasoras. En un momento de desesperación, arrojaron arena frente a la casa para llamar la atención, lo que provocó que las ocupantes salieran, pero solo para lanzar insultos. "¿Tiene usted esposo? Ah, bueno, porque no me ha venido a ver en estos 10 años", arremetieron las inquilinas y se retiraron entre risas.

Reacciones de indignación tras burlas de inquilinas morosas: historia es viral en TikTok

Como era de esperarse, muchos usuarios expresaron su indignación por la falta de respeto hacia la propietaria legítima. Algunos incluso compararon la situación con el caso de Doña Carlota, una mujer que enfrentó una ocupación ilegal similar y terminó haciendo justicia por su cuenta ante la inacción de las autoridades.

Hasta el momento, se sabe que Irma y Daniela iniciaron un proceso legal con la esperanza de recuperar lo que les pertenece.