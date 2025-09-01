HOYSuscripcion LR Focus

Marraqueta chilena: ¿qué es y cuánto votos obtuvo el rival del pan con chicharrón peruano en el Mundial de Desayunos?

El desayuno chileno es muy popular en su país debido a la simplicidad y textura del pan. Así, logró superar a las tostadas con jamón ibérico de España.

La marraqueta (Chile) y el pan con chicharrón (Perú) competirán en el Mundial de Desayunos.
La marraqueta (Chile) y el pan con chicharrón (Perú) competirán en el Mundial de Desayunos. | Foto: composición LR/Breadtopia

El pan con chicharrón logró nuevamente imponerse en el 'Mundial de desayunos' de Ibai. Luego de superar al bolón verde de Ecuador con más de 8 millones de votos, se enfrentará a la marraqueta con palta chilena, lo que dará paso a una nueva contienda del conocido 'Clásico del Pacífico', esta vez en el escenario gastronómico.

La marraqueta de Chile es un pan elaborado con harina de trigo, agua, sal y levadura. Su contextura es crujiente por fuera y blanda por dentro. Además, los chilenos cortan el pan a la mitad para echar palta en su interior, la cual se le agrega sal de acuerdo con el gusto de las familias. Así, su facilidad de preparación lo convirtió en un desayuno típico en el país sureño.

PUEDES VER: Perú vence a Ecuador en el 'Mundial de desayunos' de Ibai: ¿cuál es el próximo rival del pan con chicharrón?

lr.pe

¿Cuántos votos tuvo la marraqueta chilena en el Mundial de desayunos?

La marraqueta con palta obtuvo más de 2.000.000 de votos en los cuartos de final del evento organizado por Ibai Llanos. El apoyo al desayuno chileno se concentró principalmente en los usuarios de TikTok (1,4 millones), mientras que el resto provino de Instagram (627.000) y YouTube (70.000). Su rival fueron las tostadas con jamón ibérico de España, las cuales solo pudieron acumular 1.117.000 hasta el 1 de septiembre.

PUEDES VER: Tito Silva Music lanza canción para apoyar al pan con chicharrón en el mundial de desayunos de Ibai: 'Orgullo peruano'

lr.pe

¿Cuáles son los otros platos en el Mundial de desayunos?

En la otra semifinal del Mundial de Desayunos se enfrentarán los desayunos ganadores de Venezuela y Bolivia. Por un lado, la arepa reina pepiada con empanada de carne mechada y Maltín consiguió más de 2,7 millones de votos para superar a la arepa de pan y la arepa de maíz con queso de Colombia. Asimismo, con 1,8 millones de votos, las salteñas, pastel boliviano y api del andino lograron una victoria sobre las medialunas y facturas de Argentina.

