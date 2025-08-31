HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile
Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     
Streamers

Perú vs. Ecuador por mundial de desayunos de Ibai: ¿cómo votar por el pan con chicharrón y hasta cuándo puedes hacerlo?

Las votaciones para apoyar al pan con chicharrón en el mundial de desayunos están abiertas en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube Shorts. Además, Ibai anunció hasta qué fecha se podrá emitir un voto.

¿Cómo votar por el pan con chicharrón y tamal en el mundial de desayunos de Ibai?
¿Cómo votar por el pan con chicharrón y tamal en el mundial de desayunos de Ibai? | Foto: IA

El mundial de desayunos organizado por Ibai Llanos despertó gran expectativa en la audiencia peruana, y uno de los duelos más comentados es el de Perú vs. Ecuador. En esta contienda, el pan con chicharrón y el tamal criollo representan a la gastronomía nacional, mientras que el bolón verde con encebollado defiende la propuesta del país vecino.

Si deseas apoyar al plato peruano, debes ingresar a las plataformas oficiales del streamer para emitir tu voto:

  • TikTok: Ingresar a la cuenta oficial de Ibai Llanos y emitir el voto en el comentario fijado por el streamer donde aparece la palabra “Perú” (aquí).
  • Instagram: Ingresar al perfil oficial del creador de contenido y emitir el voto en la encuesta fijada, seleccionando la opción que indica “Perú” (aquí).
  • Facebook: El proceso es similar al de TikTok (aquí).
  • YouTube Shorts: Similar a TikTok (aquí)

PUEDES VER: Así va el Perú vs. Ecuador en el mundial de desayunos de Ibai, vía Instagram, Facebook, YouTube y TikTok

lr.pe

¿Cuáles son los desayunos que compiten en el duelo Perú vs. Ecuador del mundial de desayunos?

En la competencia gastronómica del mundial de desayunos, Perú participa con dos de sus preparaciones más emblemáticas: el pan con chicharrón, acompañado de camote frito y salsa criolla, y el tradicional tamal criollo, hecho a base de maíz, cerdo o pollo, y envuelto en hojas de plátano. Ambos platos destacan por su arraigo en la cultura popular y su presencia infaltable en la mesa de los peruanos.

Por su parte, Ecuador está representado por el bolón verde, elaborado con plátano verde aplastado y mezclado con chicharrón o queso, y el encebollado, una sopa de pescado con yuca y cebolla que suele servirse como un desayuno energético. Estas preparaciones reflejan la riqueza culinaria ecuatoriana y han convertido el enfrentamiento con Perú en uno de los más comentados del torneo.

PUEDES VER: Ibai queda asombrado por la gran participación de Perú y Ecuador en el mundial de desayunos: "Hasta el presidente de Ecuador pidió votos"

lr.pe

¿Cuándo culmina las votaciones del Perú vs. Ecuador?

El streamer anunció que el lunes 1 de septiembre se revelarán los resultados del enfrentamiento entre Perú y Ecuador en el mundial de desayunos.

“Les aviso que ese día publicaremos el desenlace de este Perú contra Ecuador, después de contar todos los votos”, señaló Llanos en un video difundido en sus redes sociales.

Notas relacionadas
El desayuno de este país superó al pan con chicharrón de Perú, según Taste Atlas 2025: no es el bolón de verde y ni el encebollado de Ecuador

El desayuno de este país superó al pan con chicharrón de Perú, según Taste Atlas 2025: no es el bolón de verde y ni el encebollado de Ecuador

LEER MÁS
Christian Cueva sorprende al elegir entre pan con chicharrón y plato de Ecuador que compiten en 'Mundial De Desayunos': "Reconozco que..."

Christian Cueva sorprende al elegir entre pan con chicharrón y plato de Ecuador que compiten en 'Mundial De Desayunos': "Reconozco que..."

LEER MÁS
Ibai queda asombrado por la gran participación de Perú y Ecuador en el mundial de desayunos: "Hasta el presidente de Ecuador pidió votos"

Ibai queda asombrado por la gran participación de Perú y Ecuador en el mundial de desayunos: "Hasta el presidente de Ecuador pidió votos"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

LEER MÁS
Ibai Llanos enciende las redes al comparar la comida peruana y ecuatoriana: ''Buen desayuno contundente''

Ibai Llanos enciende las redes al comparar la comida peruana y ecuatoriana: ''Buen desayuno contundente''

LEER MÁS
Conductora del pódcast de Gisela Valcárcel expone su delicada situación tras polémica con América TV: "No me despidas"

Conductora del pódcast de Gisela Valcárcel expone su delicada situación tras polémica con América TV: "No me despidas"

LEER MÁS
Furrey revela en qué gastó sujeto que robó sus tarjetas en pleno accidente: “Le invité el chifa”

Furrey revela en qué gastó sujeto que robó sus tarjetas en pleno accidente: “Le invité el chifa”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Streamers

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Ibai Llanos enciende las redes al comparar la comida peruana y ecuatoriana: ''Buen desayuno contundente''

Conductora del pódcast de Gisela Valcárcel expone su delicada situación tras polémica con América TV: "No me despidas"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota