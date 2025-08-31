¿Cómo votar por el pan con chicharrón y tamal en el mundial de desayunos de Ibai? | Foto: IA

El mundial de desayunos organizado por Ibai Llanos despertó gran expectativa en la audiencia peruana, y uno de los duelos más comentados es el de Perú vs. Ecuador. En esta contienda, el pan con chicharrón y el tamal criollo representan a la gastronomía nacional, mientras que el bolón verde con encebollado defiende la propuesta del país vecino.

Si deseas apoyar al plato peruano, debes ingresar a las plataformas oficiales del streamer para emitir tu voto:

TikTok: Ingresar a la cuenta oficial de Ibai Llanos y emitir el voto en el comentario fijado por el streamer donde aparece la palabra “Perú” (aquí).

Instagram: Ingresar al perfil oficial del creador de contenido y emitir el voto en la encuesta fijada, seleccionando la opción que indica “Perú” (aquí).

Facebook: El proceso es similar al de TikTok (aquí).

YouTube Shorts: Similar a TikTok (aquí)

¿Cuáles son los desayunos que compiten en el duelo Perú vs. Ecuador del mundial de desayunos?

En la competencia gastronómica del mundial de desayunos, Perú participa con dos de sus preparaciones más emblemáticas: el pan con chicharrón, acompañado de camote frito y salsa criolla, y el tradicional tamal criollo, hecho a base de maíz, cerdo o pollo, y envuelto en hojas de plátano. Ambos platos destacan por su arraigo en la cultura popular y su presencia infaltable en la mesa de los peruanos.

Por su parte, Ecuador está representado por el bolón verde, elaborado con plátano verde aplastado y mezclado con chicharrón o queso, y el encebollado, una sopa de pescado con yuca y cebolla que suele servirse como un desayuno energético. Estas preparaciones reflejan la riqueza culinaria ecuatoriana y han convertido el enfrentamiento con Perú en uno de los más comentados del torneo.

¿Cuándo culmina las votaciones del Perú vs. Ecuador?

El streamer anunció que el lunes 1 de septiembre se revelarán los resultados del enfrentamiento entre Perú y Ecuador en el mundial de desayunos.

“Les aviso que ese día publicaremos el desenlace de este Perú contra Ecuador, después de contar todos los votos”, señaló Llanos en un video difundido en sus redes sociales.