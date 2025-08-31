HOYSuscripcion LR Focus

Presentador ecuatoriano genera polémica al burlarse de Perú en 'Mundial de Desayunos': "No puede ser que nos elimine un 'pan con cuero'

Aunque el ‘Mundial de Desayunos’ aún no termina, Perú y Ecuador protagonizan una reñida batalla de votos para definir cuál tiene el mejor plato.

A pesar de su aprecio por la gastronomía peruana, el presentador instó a votar por el platillo ecuatoriano, mientras las cifras de votos se mantienen muy reñidas entre ambos países en el torneo.
A pesar de su aprecio por la gastronomía peruana, el presentador instó a votar por el platillo ecuatoriano, mientras las cifras de votos se mantienen muy reñidas entre ambos países en el torneo. | Foto: composición LR/ TikTok / @elcanaldelfutbol

El torneo virtual del Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos ha encendido la rivalidad entre los países de la Latinoamérica. En la fase de cuartos, Perú y Ecuador midieron fuerzas con sus propuestas culinarias y los votos favorecieron al pan con chicharrón peruano. Sin embargo, la noticia no ha sido tomada de la mejor manera por los ecuatorianos, especialmente por un presentador, cuyas palabras generaron polémica en las redes sociales.

¿Qué dijo el presentador español? En un video de elcanaldfutbol, el conductor del programa se refirió al pan con chicharrón y tamal de forma despectiva al llamarlo pan con cuero. Así como lo lees. El hombre no pudo soportar su molestia de que Perú los haya superado en votos frente a su bolón de bistec encebollado.

"No puede ser que al bolón de bistec lo elimine un pan con cuero y tamal”

“No puede ser que al bolón de bistec y encebollado lo elimine un pan con cuero y tamal”, se le oyó decir con tono de burla al hombre. En otro momento, pidió a sus seguidores que boten por el desayuno ecuatoriano para que su platillo supere a Perú.

“Así que todos a botar en las redes de Ibai. No puede ser que el bolón, que es tan rico, que es tan contundente, con huevito, con bistec, se combina en este caso con el encebollado, es realmente descomunal. Por un pan con cuero y tamal no podemos quedar eliminados”, continuó el conductor.

A pesar de su aprecio por la gastronomía peruana, el presentador instó a votar por el platillo ecuatoriano, mientras las cifras de votos se mantienen muy reñidas entre ambos países en el torneo. Foto: composición LR/ TikTok / @elcanaldelfutbol

Aunque mostró su aprecio por la gastronomía peruana, no estuvo de acuerdo que el pan con chicharrón vaya adelante en la contienda. “La comida peruana me encanta, lo amo, es riquísima, pero un pan con cuero, no”.

¿Cómo van Perú y Ecuador en el mundial de desayunos de Ibai?

El pan con chicharrón y el tamal criollo de Perú hasta el momento han acumulado 4.5 millones de votos. Aunque aún no termina la contienda, el bolón verde y el encebollado, suma 4.2 millones de votos. La diferencia es mínima y ambas cifras siguen en aumento, lo que ha puesto los nervios de punta a los ciudadanos de ambos países.

