Venezuela avanza en 'Mundial de desayunos' con su arepa y enfrentaría a Perú si vence a Bolivia

Venezuela venció por los cuartos de final a Colombia en el 'Mundial de Desayunos', competencia en redes sociales organizada por el influencer Ibai Llanos. El enfrentamiento se dio entre la arepa reina pepiada, el maltín y una empanada de carne, representando al país tropical; y por su parte el país colombiano tenía como su plato la arepa de pan con una arepa de maíz con queso.

Noticia en desarrollo