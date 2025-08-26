HOYSuscripcion LR Focus

Tiktoker ecuatoriano cuestiona a usuarios peruanos por votar por Guatemala en mundial de desayunos de Ibai: "Somos países hermanos, Perú"

El influencer mostró su molestia y aseguró que Ecuador viene perdiendo el mundial de desayunos, creado por el tiktoker Ibai, frente a Guatemala, pues, este país estaría recibiendo el apoyo de usuarios peruanos.

El joven tiktoker mostró su molestia hacia los usuarios peruanos por apoyar a Guatemala, en el mundial de desayunos.
El joven tiktoker mostró su molestia hacia los usuarios peruanos por apoyar a Guatemala, en el mundial de desayunos. | Foto: composición LR/TikTok/@maloxioxi

El mundial de desayunos, creado por el streamer español Ibai Llanos, ha generado revuelo en redes sociales. Países como Perú, Estados Unidos, Chile, Argentina, México, Francia, Japón, entre otras naciones, viene compitiendo en los octavos de final. Ahora, una nueva debate se ha desatado por la reñida pelea entre Ecuador y Guatemala, en este reto viral de platos típicos, luego de que un influencer ecuatoriano mostrara su molestia hacia los usuarios peruanos por no apoyar al país sudamericano.

Mediante un video publicado en su cuenta de TikTok @maloxiaxi, el creador de contenido señaló que Ecuador viene perdiendo en el mundial de desayunos, pues cientos de usuarios de Perú, estarían votando a favor de Guatemala. Además, señaló que el bolón de verde ecuatoriano presentado como plato típico en la competencia fue demasiado sencilla y falto de ingredientes.

PUEDES VER: Ibai queda sorprendido luego de que pan con chicharrón superara el millón de votos en 'Mundial de Desayunos': "Lo siento, mexicanos"

lr.pe

Influencer ecuatoriano pide a los peruanos apoyar su país en mundial de desayunos para enfrentarse por el ceviche

"Perú, a ti no te bastó con querer la isla Galápagos o Guayaquil y dijiste que Simón Bolívar engañó a San Martín (...) pero por qué votar en contra de nosotros (en el mundial de desayunos) Somos de Sudamérica, somos países hermanos", se le escucha decir al tiktoker. Asimismo, no dudó en pedir apoyo a la comunidad de usuarios peruanos y así poder enfrentarse ambos países sudamericanos con el ceviche.

"Si mi teoría no es válida, anda a apoyar a Ecuador, para poder enfrentarnos. Y si, en algún momento, nos enfrentamos, hay que ver quién es mejor, ¿el ceviche peruano o el ecuatoriano?", añadió.

PUEDES VER: Ibai enfrenta a Perú vs México en "Mundial de Desayunos" y mexicanos se quejan del plato elegido: "Que tristes chilaquiles"

lr.pe

¿Cómo va Ecuador en el mundial de desayunos de Ibai?

Ecuador se enfrenta a Guatemala en los octavos de final de desayunos. El bolón de verde ecuatoriano, hecho a base de plátano verde, compite contra el chapín, platillo típico que lleva huevos, frijoles, tortillas, queso fresco y plátano frito. Según las votaciones actuales, ambos países se encuentran empatados con un total de 1.6 millones de votaciones.

Ecuador, mundial de desayunos

Así va la competencia entre Ecuador y Guatemala, en el mundial de desayunos.

