Así va el Perú vs. Ecuador en el mundial de desayunos de Ibai, vía Instagram, Facebook, YouTube y TikTok

Sigue el enfrentamiento entre el pan con chicharrón y tamal criollo frente al bolón verde con encebollado, en el duelo Perú vs. Ecuador del mundial de desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos.

En el mundial de desayunos organizado por Ibai Llanos se enfrenta Perú y Ecuador, en un duelo que esta causando gran revuelo. Políticos, instituciones públicas, medios de comunicación y ciudadanía han promovido el voto por su país; incluso el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se sumó a la competencia.

Hasta el día de hoy, domingo 31 de agosto a las 5:00 p. m., los votos totales ya superan los 15 millones entre todas las redes y presentan la siguiente distribución. :

  • Instagram: Para las votaciones, Ibai realizó una encuesta que superó los 5,7 millones de participantes. De ese total, Perú obtuvo el 51% de los votos, mientras que Ecuador alcanzó el 49%.
  • TikTok: El pan con chicharrón y el tamal criollo acumulan hasta el momento 4,8 millones de votos, mientras que el bolón verde y el encebollado supera los 4,6 millones.
  • Facebook: La diferencia de votos se reduce en esta plataforma. Perú tiene un total de 154.000 votos, mientras que Ecuador 136.000.
  • YouTube Shorts: El enfrentamiento se muestra mucho más parejo. Perú registra más de 254.000 ‘likes’, mientras que Ecuador alcanza los 253.000. Además, varios usuarios señalaron en los comentarios la dificultad para ubicar las publicaciones destacadas a través de las cuales se realiza la votación.

Este enfrentamiento culminará el lunes 1 de septiembre, día en que se darán a conocer los resultados. El ganador avanzará a las semifinales del torneo, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Colombia y Venezuela.

lr.pe

¿Cómo votar en el mundial de Desayunos de Ibai?

Los ciudadanos interesados en participar en el concurso podrán hacerlo a través de las encuestas o comentarios publicados en las redes sociales oficiales de Ibai Llanos. Cada plataforma cuenta con su propia votación y los resultados finales se obtienen con la suma de los votos registrados en todas ellas.

  • Facebook, TikTok y YouTube: Ingresar al perfil oficial de Ibai Llanos, ubicar el encuentro en el que se quiere votar y dar ‘me gusta’ o 'like' en el comentario fijado del país que se desea apoyar.
  • Instagram: Ingresar al perfil oficial del streamer español, ubicar el video del encuentro y votar por el país elegido en la encuesta fijada en los comentarios.

¿Cuándo culmina las votaciones del Perú vs. Ecuador?

El creador de contenido anunció que el lunes 1 de septiembre se darán a conocer los resultados del enfrentamiento entre Perú y Ecuador en el mundial de desayunos. “Les aviso que ese día publicaremos el desenlace de este Perú contra Ecuador, después de contar todos los votos”, señaló Llanos en un video publicado en sus redes sociales.

