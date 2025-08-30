Ibai Llanos, reconocido streamer español, expresó su sorpresa en redes sociales por la intensidad del enfrentamiento entre Perú y Ecuador en el mundial de desayunos, donde la competencia llegó a involucrar a políticos, medios de comunicación e instituciones públicas. “Esto yo no lo había visto en mi vida y miren que llevo años como creador de contenido, pero esta locura ha llegado a otro nivel, y es que ha llegado a los gobiernos”, señaló el creador de contenido.

Ibai resaltó la participación del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y políticos peruanos: "Hasta el presidente de ecuador pidió votos (...) Lo del alcalde de Lima y de Guayaquil, yo me he caído de espaldas. El ministerio de turismo de Ecuador ha creado el 'Bolón de verde'. (...) La televisión de ecuador está siguiendo el minuto a minuto del Ecuador versus Perú, como si fuera el mundial de futbol (...) La televisión peruana hace un reportaje de 5 minutos hablando con expertos en desayunos para analizar la situación".

Ibai sorprendido por gran competitividad entre Perú y Ecuador en el mundial de desayunos

El creador de contenido español se mostró sorprendido por la enorme participación de la ciudadanía de ambos países en el mundial de desayunos. “Una madre ecuatoriana se pone a llamar a toda la familia: ¿Hijo, has votado? Vota. ¿Hermana, has votado? Vota. ¿Vecina, has votado? Vota”, comentó. Además, resaltó la amplia cobertura mediática que se generó en Perú en torno al enfrentamiento en el mundial de desayunos: “Canales de noticias entrevistando a chefs para analizar la situación, se está hablando más de esto que del propio mundial de fútbol”.

Posteriormente, el streamer español agradeció la masiva participación de la ciudadanía de ambos países y animó a personas de otras naciones a conocer su gastronomía. “Locura absoluta con el mundial de desayunos. Espero que lo estén disfrutando y que estén descubriendo nuevas culturas, comidas y sabores”, expresó.

Ibai anuncia la fecha de cierre del enfrentamiento entre Perú y Ecuador en el mundial de desayunos

El creador de contenido anunció que el lunes 1 de septiembre se darán a conocer los resultados del enfrentamiento entre Perú y Ecuador en el mundial de desayunos. “Les aviso que ese día publicaremos el desenlace de este Perú contra Ecuador, después de contar todos los votos”, señaló.

¿Cómo votar en el mundial de desayunos de Ibai Llanos?

La votación del mundial de desayunos se realiza a través de las redes sociales de Ibai Llanos: Instagram, donde cuenta con 12.9 millones de seguidores; TikTok, con 24 millones, YouTube y Facebook. Para participar, los usuarios deben ingresar al video del duelo correspondiente y dar 'like' al comentario en el que Ibai menciona al país por el que se desea votar. Cabe precisar que el resultado final se obtiene de la suma de interacciones en todas las plataformas.