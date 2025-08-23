HOYSuscripcion LR Focus

Peruana sorprende con inesperado video a su pareja: "Vigilando que no publique que nos estamos separando"

En el clip, la joven observa a su esposo concentrado en su laptop, temiendo que publique una separación sin previo aviso. Clip generó varias reacciones en TikTok.

Usuarios de TikTok reaccionan con humor a video de mujer vigilando a su esposo.
Usuarios de TikTok reaccionan con humor a video de mujer vigilando a su esposo. | Foto: composición LR/ @lizgaarciag/TikTok

Una mujer peruana generó varias reacciones en TikTok luego de mostrarse espiando a su pareja. En el clip viral de humor, la artífice del video hace alusión al anuncio del divorcio entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, el cual está generando revuelo en la farándula, especialmente porque fue Salcedo quien publicó el anuncio en redes sociales, mientras que la ex Miss Mundo, al parecer, no estaba al tanto de lo que sucedía.

Peruana se viraliza en TikTok por espiar a su pareja

De acuerdo al clip viral en la cuenta lizgaarciag en TikTok, se ve al esposo sentado frente a su laptop, completamente concentrado y de espaldas a la cámara, sin notar que su pareja lo observa detenidamente desde el fondo de la habitación. La joven, con el celular en mano, graba la escena en silencio mientras lo vigila como si esperara que en cualquier momento él hiciera una publicación comprometedora.

"Estoy vigilando que no publique que nos estamos separando", es la descripción del video que acumuló más de 700.000 visualizaciones en redes. La situación hace alusión al reciente divorcio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, donde fue él quien anunció públicamente la separación sin que, al parecer, ella lo supiera.

Usuarios comparten sus reacciones en video viral de TikTok

Como era de esperarse, usuarios de TikTok reaccionaron con humor a la escena y otros manifestaron que no es lo más adecuado. Así mismo, llevó a la reflexión sobre la confianza que se debe tener en las relaciones.

"Mujer precavida vale por dos", "Me pasó lo mismo y yo ni enterada", "Últimamente está a la moda terminar sin avisar", "Sé que este video es humor, pero si alguien tiene miedo a eso, entonces ¿por qué estaría en una relación donde no te aman?", "No nos pueden agarrar de sorpresa, tenemos que estar atentas", "Te termina y no te avisa", reaccionaron usuarios en TikTok.

