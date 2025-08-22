HOYSuscripcion LR Focus

Hombre sorprende en el Metro de Lima al improvisar huayno y es viral: 'Chinito del Ande' lo invita a show

Felipe Pauccara Cruz, conocido artísticamente como 'Chinito del Ande' publicó en Facebook que está intentando contactar al hombre que se volvió viral en TikTok para invitarlo a cantar en su aniversario.

Hombre sorprende al cantar en Metro de Lima y Chinito del Ande lo invita a su aniversario
Hombre sorprende al cantar en Metro de Lima y Chinito del Ande lo invita a su aniversario | Composición LR/TikTok/ Chinito del Ande

En TikTok se hizo viral el insólito momento en que un hombre, aparentemente en estado de ebriedad, comenzó a cantar en el Metro de Lima. Las imágenes muestran al pasajero -quien señala que llegó a la capital desde Huancavelica- ponerse de pie tras un breve intercambio de palabras con otro usuario del metro y decir: "O sea, por las ****** mi canto. Entonces volveré a cantar."

Acto seguido, entonó en tono gracioso el tema 'Silvia' de Mario Morales: "En una fiesta te conocí, Silvia, Silvia, Silvia. De tu hermosura me enamoré, Silvia, Silvia, Silvia". Su peculiar interpretación desató risa en los presentes y se difundió muy rapido en TikTok, dónde acumula más de 4,4 millones de reproducciones y 131 mil 'me gusta' en la plataforma.

El revuelo fue tal que Felipe Pauccara Cruz, conocido artísticamente como 'Chinito del Ande' y uno de mos intérpretes más reconocidos del huayno con requinto, expresó su deseo de encontrar al hombre del video: "Estamos tratando de ubicar a este buen hombre para que cante en nuestro aniversario", escribió en su página de Facebook.

PUEDES VER: Taxista peruano de aplicativo toma radical decisión al enterarse de que solo recibirá S/3,80 por servicio: “Eran 5 kilómetros”

lr.pe

Hombre que canta huayno en el Metro de Lima se vuelve viral en diferentes videos

El video fue compartido por la cuenta de TikTok Norma Díaz, quien además difundió otras grabaciones en las que el hombre sigue cantando y provoca la risa de los pasajeros con su peculiar estilo. En una de ellas incluso se anima a interpretar “Vizcachita”, con versos como: “Sílbame, sílbame, vizcachita, a las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana”. En total, los cuatro videos donde aparece como protagonista han acumulado más de 7 millones de reproducciones en la plataforma.

