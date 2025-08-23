HOYSuscripcion LR Focus

Peruana pone gracioso mensaje de advertencia en su carro y causa sensación en TikTok: "Tengo licencia, pero no experiencia"

Conductora colocó cartel en su auto en el que pide paciencia mientras aprende a manejar. Clip es viral en TikTok.

Muchos usuarios de TikTok se sintieron identificados con la situación.
Muchos usuarios de TikTok se sintieron identificados con la situación. | Foto: composición LR/ @rodo2322/ TikTok

Una conductora peruana colocó un cartel en la parte trasera de su auto y rápidamente se viralizó en TikTok. El gracioso mensaje llamó rápidamente la atención de otros conductores y usuarios en redes sociales, quienes aplaudieron su sinceridad y sentido del humor para enfrentar el estrés de manejar por primera vez en las calles.

Conductora peruana es viral tras compartir mensaje muy honesto en su auto

De acuerdo al clip viral en la cuenta rodo2322 en TikTok, la conductora se sinceró y manifestó que era la primera vez que lidiaba en las calles. El video fue captado por otro conductor que se mostró sorprendido por la sinceridad del mensaje. "Soy nueva manejando. Tengo licencia, pero no experiencia. Puedes pasarme sin problema, gracias", se leía.

PUEDES VER: Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

lr.pe

Muchos usuarios se sintieron identificados con la situación y destacaron la humildad de la joven al admitir que está en proceso de aprendizaje. Cabe resaltar, que no es la primera vez que alguien usa este tipo de carteles para pedir un poco de paciencia a otros conductores. Anteriormente, se hizo viral otro mensaje: "Soy nueva manejando (Ténganme paciencia). Aún me voy para atrás y se me apaga"

Reacciones en TikTok sobre cartel en auto

Como era de esperarse, el clip en TikTok se viralizó y generó varias reacciones. Muchos usuarios se sintieron identificados con la situación y otros comentaron que no sería una buena idea.

PUEDES VER: Joven paga doble pasaje para colocar mochila en asiento y pasajeros lo increpan: “Si tan pudiente, agarra un taxi”

lr.pe

"Si soy","No lo usen chicas bellas, yo también pensé poner ese cartel, pero hay gente que les encanta asustar y no solo eso, te chocan a propósito", "Siento que si pongo un letrero así me pararían los de tránsito y me da miedo", "Existen personas que ven eso y buscan la manera de ponerlos más nerviosos", describieron usuarios en redes sociales.

