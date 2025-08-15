Peruano que ingresó a la UNAC confiesa que postula a la UNI por cuarta vez: "Es mi última oportunidad"

El cachimbo de la UNAC, llegó la UNI para rendir el examen de admisión 2025-II. | Foto: composición LR/TikTok/@Enrro24

El examen de admisión 2025-II de la Universidad Nacional Ingeniería (UNI), inició este miércoles 13 de agosto. Cerca de 5.000 postulantes de todas las regiones del Perú buscan conseguir una de las más de 800 vacantes que ofrece este prestigioso centro educativo de nivel superior del Perú. Este fue el caso de un estudiante peruano que, pese a haber ingresado a la Universidad Nacional del Callao (UNAC), desea tener a la UNI como su alma mater.

Según comentó en una entrevista para el canal de TikTok @Enrro24, anteriormente se ha presentado a otros tres exámenes de admisión de la UNI en búsqueda de su vacante a Ingeniería Electrónica. "Me gusta la carrera, me gusta la universidad. Yo ya ingresé a la Callao. Esta es mi cuarta vez (postulando)", sentenció.

Postulante a la UNI confiesa que esta es su última oportunidad para ingresar

Tras cuatro intentos, el flamante chachimbo de la UNAC explicó que sus padres le pusieron un ultimátum a su preparación. Esta sería su última oportunidad de conseguir su ingreso a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

"Levo 2 años y medio de preparación. Mis padres ya me dijeron que esta es la última (oportunidad) y que ya no hay más (intentos). Antes no me habían dicho (eso)", reveló.

Su historia cautivó a cientos de usuarios en redes sociales y brindaron mensajes de apoyo al estudiante. "Esa es la perseverancia", "Todo cuesta, nada es gratis", "Tu sacrificio te traerá frutos mañana", "Ánimo que esta vez sí la haces", "Ve con todo a ese examen de admisión de la UNI", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.