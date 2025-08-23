Censistas asisten a adulta mayor en zona rural y conmueven en redes: "Un acto de humanidad"

Un grupo de censistas recorrió zonas alejadas de Puno, en Perú, y decidieron apoyar a una adulta mayor. El caso compartido en TikTok muestra la realidad que están experimentando decenas de empadronadores al llegar a las viviendas de adultos mayores durante el Censo 2025. El clip es viral en redes sociales.

Censistas en Puno brindan ayuda a adulta mayor durante empadronamiento en el Censo 2025

Durante una jornada de trabajo en una apartada zona rural, un grupo de censistas protagonizó un emotivo momento que rápidamente se viralizó en redes sociales. Al llegar a la vivienda de una adulta mayor, no solo cumplieron con su labor de recolectar información, sino que también se tomaron el tiempo de ayudarla en tareas personales. "Lo más lindo del trabajo es conocer a personas de buen corazón", es la descripción en TikTok.

Uno de los gestos que más conmovió fue cuando una de las censistas se ofreció a peinar a la señora, quien viviría sola y con movilidad reducida. La imagen del gesto, captada en un video compartido en TikTok, fue ampliamente celebrada por los usuarios, quienes destacaron la calidez humana de las jóvenes.

Usuarios reaccionan con emotividad en TikTok

Como era de esperarse, usuarios en TikTok compartieron sus reacciones y aplaudieron el bonito gesto de las censistas.

"Ayudar a las personas es un acto de amor y compasión que puede cambiar vidas, inspirar esperanza y crear un efecto dominó de bondad", "Conmovedora imagen, ver abuelitos que son atendidos o escuchados te toca el corazón y también provoca sentimientos encontrados", "Salir al exterior es ver la realidad y volver con el corazón estremecido", "Mi admiración a la censista", "Hermoso gesto amiga, Dios te bendiga. Te ganaste el cielo", resaltaron usuarios en TikTok.