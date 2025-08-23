HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tendencias

Censistas asisten a adulta mayor en zona rural y conmueven en redes: "Un acto de humanidad"

Durante el empadronamiento en una zona rural de Puno, censistas no solo recolectaron información, sino que también ayudaron a la adulta mayor.

Usuarios en TikTok se mostraron conmovidos por la solidaridad de censistas.
Usuarios en TikTok se mostraron conmovidos por la solidaridad de censistas. | Foto: composición LR/@yoseline_27/ TikTok

Un grupo de censistas recorrió zonas alejadas de Puno, en Perú, y decidieron apoyar a una adulta mayor. El caso compartido en TikTok muestra la realidad que están experimentando decenas de empadronadores al llegar a las viviendas de adultos mayores durante el Censo 2025. El clip es viral en redes sociales.

Censistas en Puno brindan ayuda a adulta mayor durante empadronamiento en el Censo 2025

Durante una jornada de trabajo en una apartada zona rural, un grupo de censistas protagonizó un emotivo momento que rápidamente se viralizó en redes sociales. Al llegar a la vivienda de una adulta mayor, no solo cumplieron con su labor de recolectar información, sino que también se tomaron el tiempo de ayudarla en tareas personales. "Lo más lindo del trabajo es conocer a personas de buen corazón", es la descripción en TikTok.

PUEDES VER: Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

lr.pe

Uno de los gestos que más conmovió fue cuando una de las censistas se ofreció a peinar a la señora, quien viviría sola y con movilidad reducida. La imagen del gesto, captada en un video compartido en TikTok, fue ampliamente celebrada por los usuarios, quienes destacaron la calidez humana de las jóvenes.

Usuarios reaccionan con emotividad en TikTok

Como era de esperarse, usuarios en TikTok compartieron sus reacciones y aplaudieron el bonito gesto de las censistas.

PUEDES VER: Joven va a un hotel y al prender la televisión nota que era una tabla pintada de negro: “Con razón no prendía”

lr.pe

"Ayudar a las personas es un acto de amor y compasión que puede cambiar vidas, inspirar esperanza y crear un efecto dominó de bondad", "Conmovedora imagen, ver abuelitos que son atendidos o escuchados te toca el corazón y también provoca sentimientos encontrados", "Salir al exterior es ver la realidad y volver con el corazón estremecido", "Mi admiración a la censista", "Hermoso gesto amiga, Dios te bendiga. Te ganaste el cielo", resaltaron usuarios en TikTok.

Notas relacionadas
Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

LEER MÁS
Hombre sorprende en el Metro de Lima al improvisar huayno y es viral: 'Chinito del Ande' lo invita a show

Hombre sorprende en el Metro de Lima al improvisar huayno y es viral: 'Chinito del Ande' lo invita a show

LEER MÁS
Alejandra Baigorria regala lujosa cartera a Zully y la tiktoker reacciona: “¡Mi primera Gucsi!”

Alejandra Baigorria regala lujosa cartera a Zully y la tiktoker reacciona: “¡Mi primera Gucsi!”

LEER MÁS
Cumpleaños en Perú es viral en TikTok tras regalar baldes repletos de dulces: “Invítenme, yo barro”

Cumpleaños en Perú es viral en TikTok tras regalar baldes repletos de dulces: “Invítenme, yo barro”

LEER MÁS
Mochilera británica realizó un viaje al Perú por vacaciones y se encariñó con perro de la calle: lo adoptó y ahora viven en Inglaterra

Mochilera británica realizó un viaje al Perú por vacaciones y se encariñó con perro de la calle: lo adoptó y ahora viven en Inglaterra

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

LEER MÁS
Joven paga doble pasaje para colocar mochila en asiento y pasajeros lo increpan: “Si tan pudiente, agarra un taxi”

Joven paga doble pasaje para colocar mochila en asiento y pasajeros lo increpan: “Si tan pudiente, agarra un taxi”

LEER MÁS
Polémica por ranking que ubica a la comida peruana en puesto 32, debajo de Chile y EE. UU.

Polémica por ranking que ubica a la comida peruana en puesto 32, debajo de Chile y EE. UU.

LEER MÁS
Taxista peruano de aplicativo toma radical decisión al enterarse de que solo recibirá S/3,80 por servicio: “Eran 5 kilómetros”

Taxista peruano de aplicativo toma radical decisión al enterarse de que solo recibirá S/3,80 por servicio: “Eran 5 kilómetros”

LEER MÁS
Joven va a un hotel y al prender la televisión nota que era una tabla pintada de negro: “Con razón no prendía”

Joven va a un hotel y al prender la televisión nota que era una tabla pintada de negro: “Con razón no prendía”

LEER MÁS
Joven peruana sorprende al comprar lujosa cartera en oferta de S/230 pagando solo S/9: "Me encanta"

Joven peruana sorprende al comprar lujosa cartera en oferta de S/230 pagando solo S/9: "Me encanta"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Tendencias

Perrito quiere juguete de máquina de peluches y hombre le ayuda a conseguirlo: "Fe en la humanidad restaurada"

Los mejores memes de la eliminación de Universitario de Deportes ante Palmeiras por la Copa Libertadores

Hombre sorprende en el Metro de Lima al improvisar huayno y es viral: 'Chinito del Ande' lo invita a show

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota