Joven paga doble pasaje para colocar mochila en asiento y pasajeros lo increpan: “Si tan pudiente, agarra un taxi”

Pasajero desató polémica al pagar por dos asientos y colocar su mochila en uno. Personal del sistema de transporte tuvo que intervenir.

Video viral muestra a pasajero negándose a ceder asiento en Metrobús tras pagar doble pasaje.
Video viral muestra a pasajero negándose a ceder asiento en Metrobús tras pagar doble pasaje. | Foto: composición LR/ X

Un pasajero de México protagonizó un polémico momento después de que pasajeros lo criticaron por usar dos asientos. Todo se originó cuando el muchacho abordó el Metrobús, sistema de bus rápido (parecido al Metropolitano) y le indicó al conductor que pagaría por dos asientos. Tras ello, se ubicó en un lugar libre y también 'sentó' a su mochila. Usuarios lo increparon y tuvo que intervenir personal del transporte.

Polémica en bus: pasajero paga doble pasaje y se niega a ceder asiento

De acuerdo al clip viral, un joven pagó doble pasaje al abordar dicho bus con el objetivo de usar dos asientos. Durante el trayecto, esto generó una reacción entre los pasajeros, quienes le pidieron que brinde el espacio a alguna persona que estaba parada. Pero él se negó alegando que pagó doble pasaje. "Le indiqué a la conductora", señaló en su defensa.

PUEDES VER: Taxista peruano de aplicativo toma radical decisión al enterarse de que solo recibirá S/3,80 por servicio: “Eran 5 kilómetros”

lr.pe

Al respecto, pasajeros mostraron su incomodidad y lo grabaron. Algunos usuarios enfatizaron que se trataba de un servicio público. "Ya bájate, te doy sus siete pesos", "Si tan pudiente, agarra un taxi", "Esto es un servicio público, no privado", eran algunas de las críticas.

Ante la negativa, pasajeros solicitaron la presencia de personal de Metrobús. Un trabajador intentó explicarle que se trata de un servicio público y ordenó que una pasajera se siente en el lugar. "Es una violación a mis derechos", comentó el joven; sin embargo, terminó cediendo tras todos los reclamos.

PUEDES VER: Joven pide a ChatGPT que cuente del 1 a 10.000 y se enoja cuando la IA se niega: "Se están revelando"

lr.pe

Caso genera reacciones divididas en redes sociales

A raíz del clip viral se generó intenso debate sobre la acción que realizó el joven. Algunos enfatizaron que se debe respetar las normas y convivencia en el transporte público. En tanto, otros comentaron que el muchacho solo buscó su comodidad.

"Está pagando anticipadamente dos servicios, puede poner lo que quiera", "Si pago respétenlo, hay señoras que ponen sus bolsas y no dejan sentar a nadie", "Está en todo su derecho, pagó y punto; la mochila es un pasajero más con su boleto", "¿O sea que si quiero viajar solo pago todos los asientos?", "Los asientos son para las personas no para los objetos, todos llevamos nuestras pertenencias, pero las llevamos en el mismo espacio que ocupamos", reaccionaron cibernautas en redes sociales.

