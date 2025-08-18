Joven barbero no tenía modelo para concurso y su abuelita conmueve al ayudarlo: "Que sean eternas"

El conmovedor gesto de una adulta mayor hacia su nieto está sorprendiendo en TikTok. Todo se registró cuando el muchacho no tenía un modelo para un concurso de barbería. Al respecto, la mujer no se quedó de brazos cruzados y decidió dar ella misma la solución para que su familiar pueda participar. La tierna acción fue captada en video y compartida en dicha plataforma social, donde usuarios el rol y amor que tienen los abuelitos hacia sus nietos.

Adulta mayor fue la modelo de su nieto en concurso de barbería

De acuerdo al clip viral en la cuenta queenanya77 de TikTok, un muchacho quería presentarse a un concurso de barbería, pero no tenía modelo. De esta forma, su abuelita se ofreció a ayudarlo, pese a que se quedó dormidita mientras le cortaban el cabello, todo salió muy bien. "Mi hermano se quedó sin modelo para competir en una batalla de barberos y mi abuela se ofreció como modelo", describió la autora del video en redes sociales.

Tras la viralización del video, se conoció que el muchacho no ganó el concurso; sin embargo, fue felicitado en redes sociales. "Ya ganaste", aseguraron usuarios. El clip viral en TikTok registra 12 millones de visualizaciones y más de 2 millones de reacciones.

Usuarios de TikTok comparten emotivas reacciones

Como era de esperarse, usuarios elogiaron la acción de la adulta mayor y recordaron experiencias similares.

"Yo estudié maquillaje y en un examen final de caracterización tenía que hacer un envejecimiento y mi padre me hizo de modelo. Viajó dos horas", "Las abuelas deberían ser eternas", "La abuela llegando con su 'taper fade' a desayunar con sus amigas", "Cuando tenía mi último examen de maquillaje (caracterización) no tenía a nadie para que sea mi modelo, mi abuelo quedó lindo con su maquillaje de catrina", "Él ya ganó en esta vida", "Hoy le dije a mi abuela que me había lastimado la rodilla en el gym y me regaló una rodillera al instante, mi abuelita tiene 95 años y le pido a Dios que me la preste por muchos años más", indicaron cibernautas.