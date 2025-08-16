Los streamers más cotizados en discotecas son Diealis y Cristorata, según agencia. | Foto: composición LR/ TikTok

Los streamers más cotizados en discotecas son Diealis y Cristorata, según agencia. | Foto: composición LR/ TikTok

Los creadores de contenido peruanos alcanzaron bastante popularidad, tanto por la cantidad de seguidores que poseen y su fuerte presencia en redes sociales, como TikTok y Kick. Al respecto, una agencia reveló las cifras que están cobrando los influencers más conocidos y cuáles son las exigencias, especialmente al presentarse fuera de Lima.

¿Cuáles son las exigencias de los streamers peruanos al presentarse en discotecas?

Ítalo Vivar, integrante de la agencia corporación Hola Lima, explicó al programa 'Magaly TV: la firme' que en la actualidad son los streamers los personajes más solicitados para presentarse en las discotecas. Señala que incluso están cobrando mucho más que los chicos reality. "Si bien es cierto, los streamers no tienen un show establecido, pero poseen una comunidad que los siguen, obviamente llenan la discoteca", comentó.

De esta forma, comentó que algunas de las exigencias más frecuentes de los streamers a los dueños de las discotecas son el pago de pasajes en avión y hasta para sus acompañantes. "Fuera de gastos, te piden ir con dos a tres personas, viaje en avión, también la estadía, mínimo hotel de tres estrellas", agregó.

¿Cuáles son los streamers mejores pagados en discotecas del Perú?

Vivar explicó que entre los streamers más solicitados están Cristorata y Valentino. También otros creadores de contenido solicitados son Diealis y Zully. Aquí el monto que cobrarían, de acuerdo a la agencia:

Cristorata: S/12.000

Valentino: S/8.000 a S/12.000 (show 45 minutos)

Diealis: S/12.000

Zully: S/9.000

