Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería
Streamers

Agencia revela los exorbitantes montos que cobran los streamers peruanos por shows en discotecas: “Piden viaje en avión”

¿Los irías a ver? Los streamers son los más solicitados, superando a los chicos reality en pagos. Exigen vuelos, estadía y acompañantes para sus presentaciones.

Los streamers más cotizados en discotecas son Diealis y Cristorata, según agencia.
Los streamers más cotizados en discotecas son Diealis y Cristorata, según agencia. | Foto: composición LR/ TikTok

Los creadores de contenido peruanos alcanzaron bastante popularidad, tanto por la cantidad de seguidores que poseen y su fuerte presencia en redes sociales, como TikTok y Kick. Al respecto, una agencia reveló las cifras que están cobrando los influencers más conocidos y cuáles son las exigencias, especialmente al presentarse fuera de Lima.

¿Cuáles son las exigencias de los streamers peruanos al presentarse en discotecas?

Ítalo Vivar, integrante de la agencia corporación Hola Lima, explicó al programa 'Magaly TV: la firme' que en la actualidad son los streamers los personajes más solicitados para presentarse en las discotecas. Señala que incluso están cobrando mucho más que los chicos reality. "Si bien es cierto, los streamers no tienen un show establecido, pero poseen una comunidad que los siguen, obviamente llenan la discoteca", comentó.

PUEDES VER: Franco Vidal le ofrece circuito ‘privado’ en Ate a streamer Zully para que aprenda a manejar: "Lo alquilo todo el día para ti"

lr.pe

De esta forma, comentó que algunas de las exigencias más frecuentes de los streamers a los dueños de las discotecas son el pago de pasajes en avión y hasta para sus acompañantes. "Fuera de gastos, te piden ir con dos a tres personas, viaje en avión, también la estadía, mínimo hotel de tres estrellas", agregó.

Valentino Palacios tiene 4 millones de seguidores en TikTok. Foto: TikTok

Valentino Palacios tiene 4 millones de seguidores en TikTok. Foto: TikTok

¿Cuáles son los streamers mejores pagados en discotecas del Perú?

Vivar explicó que entre los streamers más solicitados están Cristorata y Valentino. También otros creadores de contenido solicitados son Diealis y Zully. Aquí el monto que cobrarían, de acuerdo a la agencia:

  • Cristorata:  S/12.000
  • Valentino: S/8.000 a S/12.000 (show 45 minutos)
  • Diealis: S/12.000
  • Zully: S/9.000
Zully tiene 3 millones de seguidores en TikTok. Foto: TikTok

Zully tiene 3 millones de seguidores en TikTok. Foto: TikTok

  • Marina Gold: S/7.500
  • Padre Domingo: S/8.500
  • Milenka Nolasco: S/8.500
Discoteca de la tiktoker Milenka registra baja asistencia tras polémica por expulsión de clientes en su primer día

Discoteca de la tiktoker Milenka registra baja asistencia tras polémica por expulsión de clientes en su primer día

Franco Vidal le ofrece circuito ‘privado’ en Ate a streamer Zully para que aprenda a manejar: "Lo alquilo todo el día para ti"

Franco Vidal le ofrece circuito ‘privado’ en Ate a streamer Zully para que aprenda a manejar: "Lo alquilo todo el día para ti"

Streamer Sacha compra su primer auto gracias a sus seguidores y aconseja: "Trabajen más inteligente"

Streamer Sacha compra su primer auto gracias a sus seguidores y aconseja: "Trabajen más inteligente"

