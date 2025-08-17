HOYSuscripcion LR Focus

Venezolano que fue recogeplatos y hoy es cocinero conmueve al agradecer al Perú por las oportunidades: "Hermoso país"

A través de un video en Facebook, el venezolano compartió cómo fueron sus primeros empleos en Perú y las dificultades que enfrentó al llegar como migrante, destacando su agradecimiento hacia el Perú por el apoyo recibido.

Venezolano que fue lavaplatos y hoy es cocinero conmueve al agradecer al Perú
Venezolano que fue lavaplatos y hoy es cocinero conmueve al agradecer al Perú | Composición LR/Facebook - Felix Ramon Arraez

El venezolano Félix Ramon Arraez compartió en un video de Facebook titulado 'Agradecido con este hermoso país de Perú' sus primera experiencias laborales tras llegar al país. Ramon relató que su primer empleo fue como pintor: "Mi primer trabajo fue pintando fachadas". Aunque continuó buscando trabajo, recorrió, recuerda que le decían: "No, no hay chamba, hijo". Sin embargo, una señora lo recomendó en un restaurante, le dio 5 soles y le dijo: "Toma, hijito, para tu pasaje". "Siempre agradezco a Dios y a este país por las muchas oportunidades que me dieron", dijo el venezolano.

Félix, cuenta que trabajó como recogeplatos en un restaurante: "Recuerdo que no sabía nada y subía rápido por esas escaleras. Pasaron unos tres meses y me ascendieron a mesero". Sin embargo, narró que este ascenso también representó un reto para él, ya que, además de recoger los servicios, ahora debía atender a los clientes, lo que obligó a adaptar su habla al estilo peruano: "Ya sabia que la jerga venezolana no la podía usar. La palabra 'maestro' me funcionó bastante. Yo decía: 'Ya, listo, maestro".

PUEDES VER: Madre venezolana se conmueve al ver a su hijo bailar festejo en presentación por Fiestas Patrias: "El sueño de volver a Venezuela es solo mío"

lr.pe

Félix Ramon ahora trabaja como cocinero y prepara platos peruanos

Ramon cuenta que, poco a poco, fue "ganando sus clientes" y se mostró contento por ello. Actualmente, trabaja como cocinero y se siente orgulloso de su evolución: "Ahora resulta que soy cocinero de la comida peruana. Bueno, la gastronomía peruana es muy linda".

Finalmente, el venezolano compartió una reflexión sobre su experiencia: "Todo lo que aprendes te da experiencia, y esas experiencias forjan tu carácter y personalidad. Por eso, mi gente bella, nunca se rindan, vayan para adelante. Vamos por todo".

