Mujer casi atropella a ladrón en carro de juguete y redes estallan: "Le dio pase al peatón"

El video, publicado en TikTok el 17 de agosto por la cuenta _alevergara, muestra a la peruana Alejandra en un carrito de juguete en la Plaza San Martín, acompañada de otra persona. De forma imprevista, un sujeto se cruza en su camino mientras arrastraba una bicicleta. La joven frenó para evitar el choque y en la grabación se escucha: " ¡Cuidado, cuidado!", seguido de un grito. Segundos después, la mujer exclama: ¡Es choro!", al mismo tiempo que otra persona corre detrás del sujeto.

El video se encuentra intervenido con un mensaje de la dueña de la cuenta: "Estás paseando en los carritos del Centro de Lima y casi chocas con un choro". Hasta el momento registra más de 5. 000 'me gustas, más de 700 compartidos y supera las 100.000 reproducciones. Además, no contiene ninguna música agregada.

Usuarios reaccionan al video viral de una mujer que casi atropella a un ladrón con un carro de juguete

Los usuarios no dudaron en dejar divertidos comentarios sobre lo sucedido: "Qué educación, siempre dejando que primero pase el peatón", "Tenías que hacer solo una cosa", "Te ibas presa", ¡Ay, bebé, tenias que acelerar, no frenar!", e "Hiciste la de Spiderman: 'Tus necesidades no son problema mío'. Ja, ja, ja, ja."

Otros se mostraron preocupados porque el hecho ocurriera en la Plaza San Martín: "Si en pleno Centro de Lima es así, imaginen en los distritos más alejados", comentó un ciudadano. Otro añadió: "No puedo creer que eso ocurra ahí". En tanto, algunas personas se sorprendieron por el hecho: "En Plaza San Martin hay seguridad, qué extraño que pase eso".

Finalmente, una seguidora de la cuenta señaló que actualmente esos carritos de juguetes ya no circulan por la plaza: "Ya prohibieron los carritos en la plaza, ahora están al lado, en la vía".