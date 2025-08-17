HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      
Tendencias

Mujer casi atropella a ladrón en carro de juguete y redes estallan: "Le dio pase al peatón"

Una usuaria de TikTok, acompañada de otra persona en un carrito de juguete, estaba en la Plaza San Martín, en el Centro de Lima, cuando ocurrió el insólito hecho.

Mujer casi atropella ladrón en carro de juguete en Plaza San Martín
Mujer casi atropella ladrón en carro de juguete en Plaza San Martín | Composición LR/ TikTok

El video, publicado en TikTok el 17 de agosto por la cuenta _alevergara, muestra a la peruana Alejandra en un carrito de juguete en la Plaza San Martín, acompañada de otra persona. De forma imprevista, un sujeto se cruza en su camino mientras arrastraba una bicicleta. La joven frenó para evitar el choque y en la grabación se escucha: " ¡Cuidado, cuidado!", seguido de un grito. Segundos después, la mujer exclama: ¡Es choro!", al mismo tiempo que otra persona corre detrás del sujeto.

El video se encuentra intervenido con un mensaje de la dueña de la cuenta: "Estás paseando en los carritos del Centro de Lima y casi chocas con un choro". Hasta el momento registra más de 5. 000 'me gustas, más de 700 compartidos y supera las 100.000 reproducciones. Además, no contiene ninguna música agregada.

PUEDES VER: Policías intentan mover en grupo un tráiler con carga y el video se vuelve viral: "Jutsu de clones"

lr.pe

Usuarios reaccionan al video viral de una mujer que casi atropella a un ladrón con un carro de juguete

Los usuarios no dudaron en dejar divertidos comentarios sobre lo sucedido: "Qué educación, siempre dejando que primero pase el peatón", "Tenías que hacer solo una cosa", "Te ibas presa", ¡Ay, bebé, tenias que acelerar, no frenar!", e "Hiciste la de Spiderman: 'Tus necesidades no son problema mío'. Ja, ja, ja, ja."

Otros se mostraron preocupados porque el hecho ocurriera en la Plaza San Martín: "Si en pleno Centro de Lima es así, imaginen en los distritos más alejados", comentó un ciudadano. Otro añadió: "No puedo creer que eso ocurra ahí". En tanto, algunas personas se sorprendieron por el hecho: "En Plaza San Martin hay seguridad, qué extraño que pase eso".

Finalmente, una seguidora de la cuenta señaló que actualmente esos carritos de juguetes ya no circulan por la plaza: "Ya prohibieron los carritos en la plaza, ahora están al lado, en la vía".

Notas relacionadas
Policías intentan mover en grupo un tráiler con carga y el video se vuelve viral: "Jutsu de clones"

Policías intentan mover en grupo un tráiler con carga y el video se vuelve viral: "Jutsu de clones"

LEER MÁS
Peruano suplica a través de Yape que le devuelvan la llamada y redes explotan: "1 sol de atención"

Peruano suplica a través de Yape que le devuelvan la llamada y redes explotan: "1 sol de atención"

LEER MÁS
Joven queda desconcertado al encontrar grupo con trajes extraños en la playa: “Había más gente”

Joven queda desconcertado al encontrar grupo con trajes extraños en la playa: “Había más gente”

LEER MÁS
Usuarios captan supuesta 'actividad paranormal' en emblemático edificio de la Javier Prado y redes bromean: "Son Queca, Tony y Gonzalete"

Usuarios captan supuesta 'actividad paranormal' en emblemático edificio de la Javier Prado y redes bromean: "Son Queca, Tony y Gonzalete"

LEER MÁS
Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana genera polémica en redes por mencionar que trabajar en España es mejor que en Perú: "Tu vida es importante"

Peruana genera polémica en redes por mencionar que trabajar en España es mejor que en Perú: "Tu vida es importante"

LEER MÁS
Censistas marchan por las calles de Yurimaguas y hacen inusual pedido: “No nos hagan morder por sus perros”

Censistas marchan por las calles de Yurimaguas y hacen inusual pedido: “No nos hagan morder por sus perros”

LEER MÁS
Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque: "¡Impactante!"

Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque: "¡Impactante!"

LEER MÁS
Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

LEER MÁS
Peruano desenmascaró las mentiras de hombre que pedía dinero en bus de Lima: “Dijiste que eras constructor, ahora eres pescador”

Peruano desenmascaró las mentiras de hombre que pedía dinero en bus de Lima: “Dijiste que eras constructor, ahora eres pescador”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Tendencias

Peruano que ingresó a la UNAC confiesa que postula a la UNI por cuarta vez: "Es mi última oportunidad"

Usuarios captan supuesta 'actividad paranormal' en emblemático edificio de la Javier Prado y redes bromean: "Son Queca, Tony y Gonzalete"

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota