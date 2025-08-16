Peruana consiguió autógrafo de Beéle en el brazo y decidió tatuárselo: “Aún no me lo creo”

Una fan de Beéle tomó una sorprendente acción luego de que el artista le firmó un autógrafo en el brazo. Todo se registró cuando el cantante colombiano llegó a Arequipa y fue recibido por decenas de jóvenes que trataron de conseguir un saludo. El clip fue compartido en TikTok, donde usuarios no pudieron ocultar su sorpresa.

Fan peruana se tatúa firma de Beéle tras conseguir su autógrafo

De acuerdo al video de la cuenta @maje.jx, Beéle llegó el último jueves 14 de agosto a Arequipa al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón. Varios fans le dieron un caluroso recibimiento y una muchacha logró acercarse al intérprete de 'No tiene sentido'. De esta forma, el colombiano atinó a firmarle el brazo y la joven quedó muy emocionada con el gesto.

Tras ello, la muchacha decidió inmortalizarlo, tatuándoselo pocas horas después. La joven compartió el resultado en redes sociales y expresó su emoción. "Aún no me lo creo", resaltó en TikTok. Para algunos fue una muestra de amor incondicional, mientras que otros quedaron sorprendidos por la intensidad del gesto.

¿Quién es Beéle y cuáles son sus éxitos musicales?

Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, es un cantante y compositor colombiano de música urbana y pop latino que posee popularidad a sus 22 años por su estilo. Natural de Barranquilla, se dio a conocer con el éxito 'Loco', que lo posicionó en las plataformas digitales y lo llevó a colaborar con reconocidos artistas del género.

Entre sus canciones más destacadas se encuentran “La plena”, “No tiene sentido”, “Si te pillara”, “Qué más pues (Remix)” junto a Sech y otros artistas, y “Barranquilla bajo cero”.