Richard Acuña celebró los 15 años de su hija con Beéle como artista sorpresa: "Un sueño hecho realidad"

Richard Acuña realizó una celebración de lujo para su hija por sus 15 años. El político disfrutó del evento junto a su esposa Brunella Horna y su pequeño hijo Alessio. Para sorpresa de los asistentes, el artista sorpresa fue Beéle, cantante colombiano que está en uno de los mejores momentos de su carrera con sus temas 'Si te pillara' o 'No tiene sentido. También estuvieron personajes de la farándula peruana.

Richard Acuña y su hija bailaron en quinceañero al ritmo de Beéle

Asistentes al quinceañero viralizaron imágenes del evento, donde la hija de Richard Acuña disfrutó su cumpleaños a lo grande. En videos se muestra al político bailando junto a la adolescente y Brunela Horna. El vals estuvo a cargo de la cantante Shantal.

De otro lado, el artista sorpresa fue Beéle, quien hace poco se presentó en un concierto de Arequipa y tiene otra presentación para fines de agosto en Lima. Esto fue tomado con bastante sorpresa entre los asistentes debido a que no estaba anunciada la presentación del cantante colombiano. Otro momento muy comentado fue cuando Beéle cantó la canción 'Si te interesa', tema que desde la separación con su expareja Camila Rodríguez no la interpreta en conciertos. "Un sueño hecho realidad", describió la adolescente en redes.

Ethel Pozo y Arturo Chumbe en quinceañero. Foto: Instagram

Brunella Horna compartió varios videos donde la hija de Richard Acuña baila con el artista en este show privado. Además, estuvieron otros personajes de la farándula como Ethel Pozo y Arturo Chumbe. "Te quiero mucho bebé, gracias por permitirme ser parte de tus quince", describió la modelo en Instagram.

Sobrina de Richard Acuña también tuvo otro lujoso quinceañero

Hace una semana, la sobrina de Richard Acuña, hija mayor de Kelly Acuña, también celebró sus 15 años. El evento no pasó desapercibido por tener un túnel cubierto con 60 mil rosas. Además, las paredes y el techo estaban decorados con espejos y flores.

En dicha ocasión, se presentaron La Charanga Habanera y el reguetonero puertorriqueño Lunay. De acuerdo al programa de Magaly TV, el show en este quinceañero costó al menos unos 30 mil dólares.