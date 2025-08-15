HOYSuscripcion LR Focus

Postulante a la Universidad Nacional de Ingeniería pierde su DNI y en redes reaccionan: "El otro año será"

Un aspirante al examen de admisión de la UNI 2025 perdió su DNI al llegar a la universidad, generando preocupación y comentarios divertidos en redes sociales.

Postulante a la Universidad Nacional de Ingeniería pierde su DNI y reaccionan en redes sociales
Postulante a la Universidad Nacional de Ingeniería pierde su DNI y reaccionan en redes sociales | Foto: composición LR/Academia Cemta

Uno de los postulantes al examen de admisión de la Universidad de Ingeniería (UNI) 2025 perdió su Documento de Identidad cuando se dirigía a la entrada del centro de educación superior. En un video, publicado por la cuenta Academia Cemta a través de TikTok, se observa al joven preocupado por su DNI y preguntando a los familiares por el carnet, a las afueras del recinto.

Sin embargo, muchos de los internautas notaron en la filmación que el estudiante tenía un parecido con el profesor de la serie española La Casa de Papel.

Joven de Junín que postula a la UNI fue operado 2 días antes del examen y aun así asistió: "Vine a cumplir mis sueños"

Redes reaccionan a postulante de la UNI que pierde su DNI

Los usuarios de TikTok tuvieron comentarios entre divertidos, alentadores y preocupados por la situación del postulante. Mientras algunos hicieron menciones respecto a la apariencia del estudiante, otros indicaron que el joven logró encontrar su documento y pudo rendir el examen de admisión, así como se observa en otro video compartido por la Academia Manuel Arébalo.

“¿Y encontraron el DNI del profesor de La Casa de Papel? Por favor digan que encontró su DNI. ¿Está postulando para profesor? Para tu quinto intento debes ir preparado. El otro año será. Pobre, los nervios le ganan cuando estás con la hora”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué días se lleva a cabo el examen de admisión UNI 2025-II?

El examen de admisión de la UNI se realiza de forma presencial y se divide en tres jornadas: miércoles 13, viernes 15 y domingo 17. Reconocido por su alto nivel de exigencia, este proceso tiene como objetivo evaluar a los postulantes mediante rigurosas pruebas especializadas en distintas áreas del conocimiento, con el fin de seleccionar a los mejores ingresantes.

Los postulantes deben rendir evaluaciones en seis áreas fundamentales: Aptitud Vocacional, Aptitud Académica, Humanidades, Matemática, Química y Física. Cada una de estas pruebas está diseñada para medir el nivel de conocimiento y las competencias de los aspirantes, garantizando que solo los mejor preparados logren ingresar a esta reconocida casa de estudios.

¿Qué carreras se pueden estudiar en la Universidad Nacional de Ingeniería?

La Universidad Nacional de Ingeniería cuenta con 28 carreras de pregrado, distribuidas en 11 facultades que abarcan especialidades en ingeniería, ciencias y arquitectura.

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Arte

  • Arquitectura

Facultad de Ciencias

  • Ingeniería Física
  • Ingeniería Química
  • Física
  • Matemática
  • Ciencia de la Computación

Facultad de Ingeniería Ambiental

  • Ingeniería Sanitaria
  • Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial
  • Ingeniería Ambiental

Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica

  • Ingeniería Geológica
  • Ingeniería Metalúrgica
  • Ingeniería de Minas

Facultad de Ingeniería Química y Textil

  • Ingeniería Química
  • Ingeniería Textil

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería de Telecomunicaciones

Facultad de Ingeniería Civil

  • Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales

  • Ingeniería Económica
  • Ingeniería Estadística

Facultad de Ingeniería de Mecánica

  • Ingeniería Mecánica
  • Ingeniería Mecánica Eléctrica
  • Ingeniería Naval
  • Ingeniería Mecatrónica

Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica

  • Ingeniería del Petróleo
  • Ingeniería Petroquímica

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería de Sistemas
