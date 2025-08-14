HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Peruanos podrán obtener el DNI electrónico gratis este 15 de agosto: conoce los únicos lugares beneficiarios

El DNI electrónico facilita trámites más seguros con un chip para la identificación. Este mes de agosto, los ciudadanos de algunas localidades podrán obtenerlo en municipalidades específicas.

El DNI electrónico facilita trámites más seguros con un chip para la identificación.
El DNI electrónico facilita trámites más seguros con un chip para la identificación. | Foto: Composición LR/Andina

El DNI electrónico es una versión digital del documento de identidad tradicional, que permite realizar trámites administrativos de manera más ágil y segura. Incluye un chip que cumple funciones esenciales para la identificación y autenticidad en el entorno digital.

A partir del 15 de agosto, los ciudadanos de Huaraz, Áncash y Punta Hermosa podrán obtener su DNI electrónico en las municipalidades distritales correspondientes. La emisión de este documento representa un avance en la modernización de los servicios públicos, permitiendo a los usuarios gestionar diversos trámites de forma más eficiente y sin la necesidad de acudir presencialmente a las instituciones.

PUEDES VER: DNI electrónico gratuito 2025 en Perú, este 18 de agosto: el único lugar donde podrás obtenerlo sin costo

lr.pe

Campaña gratuita de DNI electrónico 2025: ¿cuáles son los únicos lugares beneficiarios?

La Municipalidad Distrital de Independencia en Huaraz, Áncash, ha anunciado que los días 14 y 15 de agosto se llevará a cabo una campaña gratuita para tramitar el DNI electrónico para niños y adolescentes de entre 0 y 17 años. Este servicio estará disponible en la Oficina de Registro Civil de la municipalidad, de 8.30 a.m. a 1.00 p. m.

Por otro lado, la Municipalidad de Punta Hermosa también ha informado sobre una campaña gratuita de entrega del DNI electrónico. Este servicio está dirigido a aquellas personas que aún no han recogido su documento de las campañas anteriores. Para acceder a este beneficio, los participantes deberán presentar el recibo del trámite realizado previamente o el DNI anterior.

La entrega del DNI se realizará el 15 de agosto, en horario de 10.00 a. m. a 1.00 p. m., en el frontis del local de Servicios a la Ciudad, ubicado al lado del Mercado Municipal. En el caso de los menores de edad, el DNI deberá ser recogido por el padre o la madre que completó el trámite.

