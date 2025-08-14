Peruanos podrán obtener el DNI electrónico gratis este 15 de agosto: conoce los únicos lugares beneficiarios

El DNI electrónico es una versión digital del documento de identidad tradicional, que permite realizar trámites administrativos de manera más ágil y segura. Incluye un chip que cumple funciones esenciales para la identificación y autenticidad en el entorno digital.

A partir del 15 de agosto, los ciudadanos de Huaraz, Áncash y Punta Hermosa podrán obtener su DNI electrónico en las municipalidades distritales correspondientes. La emisión de este documento representa un avance en la modernización de los servicios públicos, permitiendo a los usuarios gestionar diversos trámites de forma más eficiente y sin la necesidad de acudir presencialmente a las instituciones.

Campaña gratuita de DNI electrónico 2025: ¿cuáles son los únicos lugares beneficiarios?

La Municipalidad Distrital de Independencia en Huaraz, Áncash, ha anunciado que los días 14 y 15 de agosto se llevará a cabo una campaña gratuita para tramitar el DNI electrónico para niños y adolescentes de entre 0 y 17 años. Este servicio estará disponible en la Oficina de Registro Civil de la municipalidad, de 8.30 a.m. a 1.00 p. m.

Por otro lado, la Municipalidad de Punta Hermosa también ha informado sobre una campaña gratuita de entrega del DNI electrónico. Este servicio está dirigido a aquellas personas que aún no han recogido su documento de las campañas anteriores. Para acceder a este beneficio, los participantes deberán presentar el recibo del trámite realizado previamente o el DNI anterior.

La entrega del DNI se realizará el 15 de agosto, en horario de 10.00 a. m. a 1.00 p. m., en el frontis del local de Servicios a la Ciudad, ubicado al lado del Mercado Municipal. En el caso de los menores de edad, el DNI deberá ser recogido por el padre o la madre que completó el trámite.

