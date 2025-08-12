Examen de Admisión UNI 2025-II EN VIVO: resultados, requisitos, objetos prohibidos y cronograma oficial
Postulantes rendirán primero la prueba de aptitud académica y humanidades este 13 de agostos, mientras que los exámenes de matemáticas y ciencias continuarán el 15 y 17. La universidad recuerda llevar DNI y ficha de postulante.
La ronda de exámenes de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) comenzará este miércoles 13 de agosto a nivel nacional. En esta fecha, los postulantes rendirán las pruebas de aptitud académica y humanidades. Originalmente, se tenía previsto que las postulaciones inicien este 11 de agosto, pero se decidió mover la fecha debido al paro de transportistas programado para ese día.
En esta semana, los siguientes exámenes a rendir corresponden a las áreas de matemáticas, este viernes 15, y física y química, el domingo 17. Desde la universidad, recordaron a los postulantes no olvidar documentos importantes como el DNI y la Ficha de postulante para poder rendir la prueba, así como cumplir con puntualidad la hora de ingreso establecida.
¿Qué objetos están prohibidos en el examen de la UNI?
- Artículos electrónicos: celulares, tablets, smartwatchs, micrófonos, audífonos, etc.
- Alimentos y bebidas: como gaseosas, refrescos, golosinas, pan, galletas y otros.
- Útiles escolares: entre ellos lápiz, borrador, tajador y calculadora.
- Accesorios: aretes, pulseras, anillos, brazaletes, gorras, capcuhas, lentes de sol y varios otros.
¿Cuantas preguntas vienen en el exame de la UNI?
La prueba consta de 60 preguntas, que incluyen aptitud académica, Humanidades, Matemáticas, Física y Química. Solo para los postulantes a Arquitectura, adicionalmente habrá seis preguntas de aptitud vocacional de esta especialidad.
¿En qué fehcas se realizarán los exámenes de la UNI?
La jornada de exámenes empezará este 13 de agosto con las pruebas de aptitud académica y humanidades. Las áreas de matemáticas se rendirán este 15 de agosto, mientras que física y química se rendirán el 17 de agosto.