Examen de Admisión UNI 2025-II EN VIVO: resultados, requisitos, objetos prohibidos y cronograma oficial

El examen de admisión de la UNI será este 13 de agosto a nivel nacional | Composicion LR/ Jazmín Ceras

La ronda de exámenes de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) comenzará este miércoles 13 de agosto a nivel nacional. En esta fecha, los postulantes rendirán las pruebas de aptitud académica y humanidades. Originalmente, se tenía previsto que las postulaciones inicien este 11 de agosto, pero se decidió mover la fecha debido al paro de transportistas programado para ese día.

En esta semana, los siguientes exámenes a rendir corresponden a las áreas de matemáticas, este viernes 15, y física y química, el domingo 17. Desde la universidad, recordaron a los postulantes no olvidar documentos importantes como el DNI y la Ficha de postulante para poder rendir la prueba, así como cumplir con puntualidad la hora de ingreso establecida.