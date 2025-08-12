Fernando Llanos, conocido por su estilo directo y su trayectoria en la televisión peruana, enfrentó un giro radical en su carrera cuando, tras más de 15 años en América TV y Canal N, fue despedido sin una explicación clara. Sin una oferta laboral inmediata y con la experiencia de haber atravesado crisis en medios como Panamericana, decidió reinventarse. El despido no lo derrumbó, sino más bien lo llevó a explorar un territorio que hasta entonces le era ajeno: las plataformas digitales.

Su salto al internet comenzó sin un plan estructurado, pero con el respaldo de una comunidad que lo llevó como una ola hacia TikTok. Con un teléfono de gama media y recursos limitados, lanzó “Las 5 pepas de Llanos”, un formato breve y conciso de noticias que, en solo seis meses, le permitió alcanzar un millón de seguidores. Hoy, luego de 16 meses de intenso trabajo, acumula más de 1,8 millones de seguidores y diversifica su contenido en YouTube, Instagram, Facebook y, últimamente, Kick.

¿Cómo el fútbol llevó a Fernando Llanos a ser periodista?

En su adolescencia, Fernando Llanos asistía todas las semanas al estadio para ver los partidos del Deportivo Municipal y soñaba con estar cerca del fútbol. Aunque sabía que no tenía el talento para convertirse en jugador profesional, inspirado en los periodistas de ‘planta baja’ que en el campo entrevistaban a los futbolistas, decidió formarse en periodismo deportivo.

“Me parecía superatractivo el hecho de entrevistar a los futbolistas en medio de la cancha. Así que cuando estaba terminando el colegio encontré que había una escuela de periodismo deportivo para escolares, que se llamaba Óscar Artacho, que es un destacado periodista deportivo de entre las décadas del 60 al 80, y fui a una radio selecta, toqué la puerta, me contacté con los que hacían el espacio y me dieron mi primer carnet de periodista escolar estando en quinto de secundaria”, contó para La República.

Llanos recordó que con aquel documento comenzó a asistir al estadio de manera profesional y a vincularse con periodistas que hacían transmisiones de fútbol en una emisora. Al año siguiente, con 16 años, ingresó a la universidad y empezó a compaginar su vida académica con el trabajo de practicante como ‘jala cables’.

Si bien empezó su carrera en lo que le había motivado a estudiar periodismo, los deportes, de un momento a otro, lo pasaron hacia el área de prensa, una etapa que él describe como “aprender y sobrevivir o quedarse en el camino”. No obstante, este cambio le permitió descubrir una extensión del periodismo que hasta ese entonces desconocía, el poder cubrir de todo.

Fernando Llanos cuenta con más de 1,8 millones de seguidores en TikTok. Foto: Fernando Llanos.

La vez que Fernando Llanos vendía zapatillas para sobrevivir

En el apasionante mundo del periodismo tradicional pasó por diversos medios. Primero, en la radio Antena 1 con Full Deportes, luego en la televisión en Latina y Teledeportes, haciendo coberturas y crónicas los fines de semana, y posteriormente en prensa. Durante su periodo en Panamericana, se reinventó como vendedor de zapatillas, debido a que los trabajadores no sabían cuando iban a cobrar su sueldo.

“Con Genaro era una lotería cobrar el sueldo. Cuando llamaban tenías que estar atento y salir disparado al canal porque podía que en la cola se acabe la plata. Cobrabas hoy, mañana y nunca. Fue una etapa durísima, seis años espantosos, pero te hace más resiliente. Entonces, mi Plan B fue ‘cachuelearme’ vendiendo zapatillas. Me convocaron para ver el marketing deportivo de una empresa que traía zapatillas, que veía varios clubes de fútbol y me encargaba de darle los materiales deportivos a los futbolistas, hacer los eventos periodísticos y tenía acceso a comprar zapatillas y prendas de vestir a buen precio”, indicó.

Para sobrevivir, alternaba su labor periodística con la venta de calzado y ropa a los periodistas de Panamericana y de otros medios cuando salía de comisión. “Decía por si acaso tengo zapatos, zapatillas, jeans, casacas, camisetas y me iban comprando”, agregó. Sin embargo, los malos ratos no apagaron su vocación. Llanos señaló que había mucha mística en el canal y se divertía con sus colegas, ganándole primicias a otros medios, a pesar de no cobrar un sueldo continuo y de contar con herramientas artesanales.

La inesperada salida de Fernando Llanos de la televisión

Luego de un altercado con Panamericana, en el que refirió no pudo volver a entrar, luego de protagonizar una huelga junto a Pepe Mariño, sabía que la televisión en algún momento se iba a terminar para él y debía estar preparado. Años después, se consolidó como conductor de noticieros y reportero en América TV y Canal N, cubriendo desde eventos deportivos hasta noticias políticas y sociales. No obstante, luego de su recordada entrevista a Joaquín Rey sobre las AFP, el 11 de marzo de 2024 recibió la noticia de que no continuaría más en el centro de labores en el que había trabajado durante más de 15 años.

“Sabía también que haciendo determinado tipo de entrevistas en temas sensibles estaba mucho más propenso a ser invitado cordialmente a que me vaya a la calle. Entonces, cuando me dijeron que me vaya a la calle, me lo tomé frío. Pedí que me den información, que luego no me convenció y pedí que me digan quién veía la parte administrativa. No había nada más que hablar, nada más que decir. Salir de la TV para mí no significaba un shock porque sabía que si me iba lo hacía con la frente en alto, dejando una marca de mi trabajo”, reveló.

Los primeros meses fueron complicados, pues ningún canal lo contactó. Sin embargo, el respaldo del público en redes sociales fue clave para que replanteara su futuro. Animado por mensajes de seguidores, se aventuró en TikTok, y pese a desconocer el funcionamiento de la plataforma, decidió crear un espacio donde resumir las principales noticias del día en un formato ágil y accesible. Así nació “Las 5 pepas de Llanos”, una propuesta informativa sencilla, pero contundente, que rápidamente ganó popularidad. Cuando comenzó a encaminar su proyecto digital, algunos medios comenzaron a tomarlo en cuenta, pero él ya tenía claro que su etapa en la televisión había terminado.

“El público fue como una ola. Seguí donde me llevó la ola y terminé en TikTok. Después desde allí he hecho la expansión a Instagram, Facebook y YouTube. Ahora estoy tratando de aprender un poco cómo funciona Kick, pero he dejado que me lleve la ola del público. La gente me ha dicho ‘por acá es’. Yo no tenía cuentas específicas, sino que cogí las que tenía, dejaron de ser mis cuentas públicas, y subí contenido. Han pasado 16 meses y vamos en esta mecánica de tratar de empujar un poquito cada día", agregó.

De conductor de televisión a tiktoker con más de 1 millón de seguidores

Llanos pasó de contar con camarógrafos, equipos técnicos y movilidad para desarrollar su trabajo, a grabar en casa con la ayuda de sus hijos y sin iluminación profesional. Con el tiempo, mejoró su producción y diversificó su contenido, incorporando crónicas de fútbol, coberturas en vivo, explicaciones de temas coyunturales, e incluso participaciones de su familia en videos de gastronomía.

Hoy publica contenido seis días a la semana y mantiene una rutina definida, que empieza a las seis de la tarde, preparando "Las 5 Pepas Edición Estelar", para un "En vivo" a las ocho de la noche, que dura alrededor de 60 minutos, y se extiende hasta la mañana del día siguiente. “Termino el Live y hago la pre pauta de las 5 pepas del día de la mañana. Dejo una pre pauta, ceno, duermo y me levanto máximo a las cinco y media. Reviso otra vez mis fuentes para ver si las 5 pepas de la noche siguen siendo las mismas y espero que amanezca porque mi escenografía es la vista de mi parque en la calle”, sostuvo.

Su equipo de producción son su esposa Rocío, la señora Dalia y sus hijos, quienes lo ayudan antes de ir al colegio. Graba, edita, subtitula y publica los videos directo a TikTok a las 7:30 a.m. Luego, empieza otro Live a las ocho y durante el día revisa cualquier situación impactante que pueda ser informada en un video, debido a que, como señala, la noticia no tiene horario.

Su éxito radica en la constancia y en su capacidad para ofrecer información clara, evitando tecnicismos y presentando los hechos con un lenguaje sencillo. Fernando reveló para La República que lo más valioso que le ha ofrecido el periodismo digital es la libertad que no tenía antes cuando debía seguir la línea editorial del medio en el que trabajaba. Además, resaltó que internet le permite comunicarse y contestar las preguntas de sus seguidores, con quienes llega a tener un nivel de complicidad que antes no conocía. “Trabajaba en la TV, presentaba dos noticieros, me tomaba unas cuantas fotos a veces, pero ahora la gente me conoce mucho más porque tiene la capacidad de la comunicación de ida y vuelta. No solamente soy yo contándole cosas, sino que todos participan”, sentenció.