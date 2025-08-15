HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Salió a las 4 a.m. desde Huaycán y fue el primer postulante UNI en llegar al examen: "No quería perder la oportunidad de dar la prueba"

El joven peruano llegó a las 5:30 a.m. al campus de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para rendir el examen de admisión. Según contó, llegar temprano es una de las normas que le inculcaron sus padres.

El joven alumno llegó a las 5:30 a.m. a la UNI, siendo el primer postulante en la fila.
El joven alumno llegó a las 5:30 a.m. a la UNI, siendo el primer postulante en la fila.

El miércoles 13 de agosto, la Universidad Nacional de Ingeniería inició su examen de admisión UNI 2025-II, una de las pruebas más difíciles del Perú y que, cada año, congrega a miles de aspirantes de diferentes regiones del país. Entre ellos, destacó Jean Paul, un joven estudiante que llamó la atención por ser el primer postulante en llegar al campus de la UNI, pese a vivir en Huaycán.

Para lograrlo, el flamante alumno, quien postula a la carrera de Ingeniería Civil, se levantó a las 4:00 a.m. para alistarse y partir de su casa lo más temprano posible. Según comentó en una entrevista para el canal de YouTube Chisme Universitario, su intención era evitar algún inconveniente que pueda surgir en el camino, lo que implicaría perderse la segunda fecha del examen de admisión.

Joven de Junín que postula a la UNI fue operado 2 días antes del examen y aun así asistió: "Vine a cumplir mis sueños"



"No quería llegar tarde porque si lo hago sería como perder la oportunidad de dar el examen. Soy de provincia, pero vivo casi llegando a Huaycán, Santa Clara. Me levanté a las 4:00 a.m. para llegar acá (a la UNI)", reveló.

Joven postulante a la UNI llegó a las 5:28 a.m para rendir su examen

El joven alumno explicó que su trayectoria fue de una hora, por lo que a las 5:28 a.m ya estaba en la puerta de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Para el joven postulante, llegar temprano a un sitio forma parte de la formación que le han dado sus padres.

"He venido en carro. Mis padres (me inculcaron el don de la puntualidad) porque siempre me dijeron que nunca hay que llegar tarde a un lugar, ya que es de mala educación", señaló.

Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"



Respecto al primer examen de la UNI, enfocado en el área de letras, el joven indicó que, pese a que no obtuvo el resultado que esperaba, seguirá el proceso de admisión.

"No estoy nervioso, pero no fueron los resultados que yo esperaba. Las respuestas incorrectas me jugaron en contra. Pero pienso recuperar en este examen para ingresar a la UNI", señaló.

