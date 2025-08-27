La familia de Andrés le pidió que abandonara la vivienda, a pesar de que fue él quien la construyó. La situación se complicó cuando el banco decidió rematar la propiedad debido a la deuda impaga. | Foto: composición LR/ TikTok / @alcibiadesonofretv

Un hombre viajó a los Estados Unidos para labrarse un futuro mejor y, como la mayoría de inmigrantes, envió dinero a su familia para construir su casa y tener dónde vivir en su vejez. No obstante, las cosas no salieron como esperaban y al volver, se llevó una terrible sorpresa, que lo dejó con los pelos de punta. Historia fue publicada en las redes sociales.

Este es el caso de Andrés Quituizaca, cuyo video ha dado la vuelta al mundo mediante las diversas plataformas de internet. Según contó en el clip, trabajó arduamente durante 10 años en Estados Unidos y enviaba mesadas a su papá con la esperanza de tener un lugar para residir en Ecuador, ya que no pensaba quedarse definitivamente en tierras norteamericanas.

Ecuatoriano se enteró de que la casa que construyó estaba hipotecada

Al retornar a Cumbe, se enteró de que la casa que mandó a construir con tanto esfuerzo estaba hipotecada. Su propio papá, Julián Quituizaca, solicitó un préstamo en la Cooperativa Jep, sin el consentimiento de Andrés. Al no poder pagar el dinero, la entidad bancaria decidió rematar la propiedad.

Lo que afectó aún más a Andrés, fue que su familia, incluidas sus hermanas y sus padres, le pidieron que abandonara el hogar, a pesar de ser él lo construyó. Días después llegó la fiscal y la Policía con el documento de desalojo que tuvieron que firmar.

Banco llegó para el desalojo de la casa

Andrés sostuvo que su familia no desea pagar la deuda y lo único que esperan es que la casa sea vendida por el banco. Vecinos de Andrés salieron en su defensa y esperan que la situación termine en buenos términos para ambas partes. El caso salió a la luz el pasado 21 de marzo y en las redes sociales lo convirtieron en viral.