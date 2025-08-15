El clip de TikTok de 'Al fondo hay sitio' generó una ola de divertidas reacciones y mensajes de los usuarios. | Foto: composición LR/ TikTok / @bahia_ancon

La caída de más de 40 contenedores en el mar del Callao que contenían objetos de procedencia china generó gran repercusión entre los pobladores del primer puerto y de las zonas costeras, que se lanzaron al agua para recuperar artefactos y otros productos que se encontraban en excelentes condiciones.

Los creadores de la serie peruana ‘Al fondo hay sitio’ decidieron recrear la historia y se trasladaron al balneario de Ancón, donde grabaron una escena en la que recogían una lavadora del mar.

Koky recogió la lavadora del mar y se la regaló a Olinda Zapallal

En el clip que ha generado una ola de comentarios en la popular red social china TikTok, se ve cómo Paúl Vega en su papel de ‘Koky Reyes’ carga el artefacto electrónico para entregárselo a Olinda Zapallal, rol que encarna Nidia Bermejo.

Olinda por poco llora de la emoción al no creer que tuviera la suerte de poseer una lavadora, aunque sea recogida del mar. “Lo que tanto quería!, exclamó la integrante de los Gonzales para luego desmayarse en los brazos de Tito (Lázsló Kóvacs). Sin embargo, segundo después despierta y se sorprende al comprobar que no era un sueño.

Las escenas de AFHS grabadas en el balneario de Ancón sacaron más de una sonrisa en TikTok

Los pescadores y ciudadanos que se encontraban en el balneario del norte de Lima tenían una sonrisa en el rostro, puesto que los actores recrearon exactamente la reacción de los peruanos tras la caída de los contenedores al mar. Como era de esperarse, las imágenes filtradas de AFHS fueron publicadas en TikTok y de inmediato generó una ola de divertidos mensajes. “Ancón es clave”, “Buena parodia”, “El short de Koky”, “Hubiera querido verlos”, "Oh may", “Ya todos tienen sus artefactos”, “Ancón se hizo famoso”, escribieron usuarios en la caja de comentarios.