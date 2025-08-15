El joven de 19 años viajó desde Junín para dar su examen de admisión de la UNI. | Foto: composición LR/TikTok/UNI TV

Ángel Iván Vidal Velarde, un estudiante de 19 años que postula al examen de admisión 2025-II de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), es un claro ejemplo que no existen barreras cuando se trata de cumplir nuestros sueños. El joven postulante viajó desde Satipo, Junín, hasta Lima con el propósito de rendir la temida prueba y conseguir su tan ansiada vacante en la carrera de Ingeniería Civil. Sin embargo, a solo 2 días de iniciar el proceso de ingreso a la UNI, tuvo que ser operado de emergencia por apendicitis.

Aunque sus familiares le insistieron que no se presentara al examen de admisión debido a su delicado estado de salud, Ángel decidió asistir a la prueba. Según confesó en una entrevista, su motivación por ingresar a la UNI, una de las casas de estudios más prestigiosas del Perú, fue lo que lo llevó a enfrentarse a este desafío.

"Me agarró la enfermedad dos días antes. Me tuvieron que operar de emergencia, pero he venido a cumplir mi sueño que es ingresar a la UNI. Mis papás me estaban diciendo que no vaya, que mejor a la próxima (lo intento), yo quiero seguir intentándolo", confesó en una entrevista con la institución.

El sueño de ingresar a la UNI comenzó desde pequeño

El sueño que tiene Ángel Iván Vidal Velarde de ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) nació desde muy pequeño. Para conseguirlo, tuvo que convencer a sus padres que lo dejaran mudarse de Junín a Lima y así tener la oportunidad de prepararse.

"Desde pequeño yo he querido estudiar en la UNI. Vengo de lejos. Son 12 horas de Satipo a Lima. Les rogué a mis papás que me trajeran y aceptaron. Yo vivo acá solo, en un cuarto alquilado", indicó.

Esta es la segunda vez que el flamante estudiante postula a la UNI, y aunque sabe que la exigencia es alta, su meta de convertirse en ingeniero civil en esta casa de estudios sigue siendo firme.

"Es bastante complicado la verdad. Su nivel es altísimo a comparación de otras universidades que son de provincia (...) Voy a darlo todo hasta el final", sentenció.