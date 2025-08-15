HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
Trump y Putin, cara a cara, negocian la paz en Ucrania
Trump y Putin, cara a cara, negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin, cara a cara, negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin, cara a cara, negocian la paz en Ucrania     
Sociedad

Joven de Junín qué postula a la UNI fue operado 2 días antes del examen, y aun así asistió: "Vine a cumplir mis sueños"

Según confesó Ángel Iván Vidal, aunque sus padres le insistieron que no se presentara al examen de admisión de la UNI, decidió rendir su prueba y así tener la oportunidad de alcanzar una vacante a Ingeniería Civil.

El joven de 19 años viajó desde Junín para dar su examen de admisión de la UNI.
El joven de 19 años viajó desde Junín para dar su examen de admisión de la UNI. | Foto: composición LR/TikTok/UNI TV

Ángel Iván Vidal Velarde, un estudiante de 19 años que postula al examen de admisión 2025-II de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), es un claro ejemplo que no existen barreras cuando se trata de cumplir nuestros sueños. El joven postulante viajó desde Satipo, Junín, hasta Lima con el propósito de rendir la temida prueba y conseguir su tan ansiada vacante en la carrera de Ingeniería Civil. Sin embargo, a solo 2 días de iniciar el proceso de ingreso a la UNI, tuvo que ser operado de emergencia por apendicitis.

Aunque sus familiares le insistieron que no se presentara al examen de admisión debido a su delicado estado de salud, Ángel decidió asistir a la prueba. Según confesó en una entrevista, su motivación por ingresar a la UNI, una de las casas de estudios más prestigiosas del Perú, fue lo que lo llevó a enfrentarse a este desafío.

PUEDES VER: Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

lr.pe

"Me agarró la enfermedad dos días antes. Me tuvieron que operar de emergencia, pero he venido a cumplir mi sueño que es ingresar a la UNI. Mis papás me estaban diciendo que no vaya, que mejor a la próxima (lo intento), yo quiero seguir intentándolo", confesó en una entrevista con la institución.

El sueño de ingresar a la UNI comenzó desde pequeño

El sueño que tiene Ángel Iván Vidal Velarde de ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) nació desde muy pequeño. Para conseguirlo, tuvo que convencer a sus padres que lo dejaran mudarse de Junín a Lima y así tener la oportunidad de prepararse.

PUEDES VER: Alumno que llegó a rendir su examen de la UNI con el pie enyesado y en muletas conmueve en redes: "Nada impedirá alcanzar esa vacante"

lr.pe

"Desde pequeño yo he querido estudiar en la UNI. Vengo de lejos. Son 12 horas de Satipo a Lima. Les rogué a mis papás que me trajeran y aceptaron. Yo vivo acá solo, en un cuarto alquilado", indicó.

Esta es la segunda vez que el flamante estudiante postula a la UNI, y aunque sabe que la exigencia es alta, su meta de convertirse en ingeniero civil en esta casa de estudios sigue siendo firme.

"Es bastante complicado la verdad. Su nivel es altísimo a comparación de otras universidades que son de provincia (...) Voy a darlo todo hasta el final", sentenció.

Notas relacionadas
Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

LEER MÁS
Examen de Admisión UNI 2025-II EN VIVO: lista de ingresantes a la prueba de Aptitud Académica y Humanidades

Examen de Admisión UNI 2025-II EN VIVO: lista de ingresantes a la prueba de Aptitud Académica y Humanidades

LEER MÁS
La carrera de ingeniería de la UNI con convenios con la NASA, China y Rusia: sueldos superarían los S/6.000 para recién egresados

La carrera de ingeniería de la UNI con convenios con la NASA, China y Rusia: sueldos superarían los S/6.000 para recién egresados

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

LEER MÁS
485 Aniversario de Arequipa EN VIVO: desvíos y calles cerradas por el Corso de la Amistad 2025, cronograma de actividades y campeonatos

485 Aniversario de Arequipa EN VIVO: desvíos y calles cerradas por el Corso de la Amistad 2025, cronograma de actividades y campeonatos

LEER MÁS
Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

LEER MÁS
Corte de agua en Arequipa: consulta si tu distrito será afectado entre el 13 y 18 de agosto, según Sedapar

Corte de agua en Arequipa: consulta si tu distrito será afectado entre el 13 y 18 de agosto, según Sedapar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Madre confiesa que no pudo dormir para acompañar a su hijo al examen de admisión UNI: “Me he levantado a las 2:00 a.m”

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Familia de delincuente abatido en Trujillo exige "respeto por el dolor", pero vecinos se indignan: "Ya estamos hartos"

Sociedad

Madre confiesa que no pudo dormir para acompañar a su hijo al examen de admisión UNI: “Me he levantado a las 2:00 a.m”

Familia de delincuente abatido en Trujillo exige "respeto por el dolor", pero vecinos se indignan: "Ya estamos hartos"

Suboficial de la Policía muere en feroz enfrentamiento armado con delincuentes en Los Olivos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota