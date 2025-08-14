HOYSuscripcion LR Focus

¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?
Peruano queda en shock al ver precio de un par de zapatillas usadas en Marketplace: “¡Está reventadísimo!”

Joven se mostró indignado al descubrir un par de zapatillas usadas en Marketplace de Facebook, a un precio de S/80. Clip es viral.

"Prefiero solo la caja", reaccionaron usuarios en TikTok.
"Prefiero solo la caja", reaccionaron usuarios en TikTok. | Foto: composición LR/ @christian_cerna/TikTok

Un joven peruano mostró su decepción tras revisar una publicación sobre un par de zapatillas en Marketplace de Facebook. El calzado, visiblemente desgastado, eran vendidas a S/80. Sin embargo, las fotografías de este artículo mostraba que tenía manchas visibles y costuras sueltas. El clip viral generó varias reacciones en TikTok.

Peruano vio unas zapatillas muy gastadas a S/80 en Marketplace y no lo pudo creer

De acuerdo al video viral en la cuenta @christian_cerna, un joven peruano no pudo ocultar su sorpresa al revisar una publicación en Marketplace, donde se ofertaba un par de zapatillas usadas, muy desgastadas, a S/80. Aunque parezca una broma, las imágenes mostraban que el calzado estaba en mal estado.

"¡Está reventadísimo! Lo han sacado de la bolsa de basura", cuestionó al ver el precio, dejando en claro su indignación por lo que consideró un abuso. El video no tardó en generar reacciones entre usuarios que comentaban en tono de burla o incredulidad.

Usuarios reaccionan sobre publicación en Marketplace

El caos generó un intenso debate en TikTok, donde usuarios cuestionaron los límites de los precios en plataformas de segunda mano. Mientras unos critican al vendedor por exagerar, otros aseguran que siempre hay alguien dispuesto a pagar, sin importar el estado del producto.

"Al menos la hubiera lavado", "Yo no lo recibo ni regalado", "Prefiero solo la caja", "He visto casos peores", "Son vintage", "Es con son de colección", "Que me pague por comprarlas", reaccionaron usuarios en redes.

