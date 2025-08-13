Plaza Mítikah contradice la versión oficial y aclara que no hubo desplome. La administración asegura que se cumplió con los protocolos. | Captura

La noche del martes 12 de agosto, un incidente en un elevador de Plaza Mítikah, en la colonia Xoco de la alcaldía Benito Juárez, dejó a dos personas lesionadas y provocó el cierre temporal del centro comercial. El alcalde Luis Mendoza Acevedo afirmó que el elevador “se desplomó” y anunció inspecciones de seguridad.

Las víctimas, un hombre de 47 años y una mujer de 60, presentaron luxaciones en la cabeza y el fémur izquierdo, así como contusiones múltiples. Ambos fueron trasladados a un hospital de la zona. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó que el equipo tuvo tres paradas bruscas antes de detenerse.

Autoridades confirman accidente y ordenan cierre de Plaza Mítikah

Según la SSC, el accidente se registró en un elevador ubicado entre avenida Real de Mayorazgo y calle San Felipe, dentro del complejo. Las paradas abruptas habrían generado las lesiones, aunque la causa exacta aún no ha sido confirmada.

En su cuenta de X, el alcalde Mendoza Acevedo declaró: “La plaza será desalojada y se revisarán a fondo las medidas de Protección Civil. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad de las personas”.

Administración de Plaza Mítikah niega desplome y presenta su versión

Horas después, la administración de Plaza Mítikah contradijo la versión oficial. Basándose en imágenes de cámaras de seguridad, sostuvo que “en ningún momento se presentó un desplome que comprometiera la integridad de las personas” y que los afectados salieron por su propio pie del elevador.

El comunicado añade que la empresa responsable de operar y dar mantenimiento a los elevadores cumplió con todos los protocolos establecidos. Además, el centro comercial afirmó: “En Mítikah, la seguridad y el bienestar de nuestros visitantes son nuestra máxima prioridad”, comprometiéndose a reforzar medidas de seguridad y a monitorear el estado de salud de los involucrados.