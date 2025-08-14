Joven queda desconcertado al encontrar grupo con trajes extraños en la playa: “Había más gente”

Un joven en Chile quedó sorprendido cuando visitó una playa junto a una amiga. Mediante un video de TikTok, el muchacho captó a un grupo de personas con atuendos extraños y no dudó en compartirlo en redes sociales. Como era de esperarse, muchos usuarios quedaron impactados y otros explicaron de quienes se trataba.

Joven encuentra grupo con trajes extraños en la playa

De acuerdo al video viral de la cuenta @akirakolor en TikTok, el muchacho llegó hasta la zona rocosa de una playa y comenzó a grabar. Sin embargo, se percató la presencia de al menos 11 personas, las cuales tenían cubierto el rostro, usaban faldas rojas y polos manga larga de color negro.

El hecho generó curiosidad en el joven, quien no dudó en compartir el contenido en TikTok. "Una vez fui a la playa y me tomé con esto que nunca supe que era. Si alguien sabe algo o que es esto, solo vi que había más gente con equipo de producción", comentó en redes.

Usuarios revelan que se trata de un colectivo social

Tras la viralización del video, con 4 millones de visualizaciones, usuarios explicaron de quienes se trataban y otros hasta especularon otras diferentes explicaciones. "Se trata del colectivo Chasky, pertenecen a un proyecto que se llama Bioutopía, el cual es un concepto que imagina futuros sostenibles donde las relaciones entre seres humanos, otras especies y el medio ambiente están en armonía. Son artistas que usan vestuarios y puestas en escena llamativas para transmitir mensajes sobre la naturaleza, la cultura y la memoria ancestral, no para prácticas dañinas", fue una de las reacciones más comentadas.

Mientras tanto, otros usuarios lo tomaron con humor. "Era yo tratando de pasar el semestre, perdón", "Anulo cualquier maldición", "Solo de verlo me da miedo", indicaron en TikTok.