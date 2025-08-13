HOYSuscripcion LR Focus

Tiktoker peruano confunde meses con semanas e irlandesa estalla en risas: “Mi español es mejor que el tuyo”

Al tratar de hacerle una pregunta a la extranjera, el joven equivocó las palabras y generó la risa de la pareja hinchas de la 'U',

La irlandesa no hablaba a la perfección el español, pero si lograba entender lo que le decían.
La irlandesa no hablaba a la perfección el español, pero si lograba entender lo que le decían.

Universitario de Deportes y Alianza Lima son dos de los equipos que más hinchas logra reunir durante sus encuentros deportivos. Incluso, visitantes extranjeros deciden acudir hasta el majestuoso estadio Monumental ubicado en Ate para deleitarse con los partidos.

Esta vez, una pareja de ciudadanos irlandeses acudió con toda la indumentaria crema para apoyar a los dirigidos por Jorge Fossati. Aunque no hablaban a la perfección el castellano o inglés, lograban mantener una entrevista.

PUEDES VER: Hincha desata risas en TikTok al ponerse una camiseta de Universitario con curioso estampado: “Remate es remate”

lr.pe

Irlandeses visitaron el estadio Monumental

Un tiktoker identificado con el usuario mexitonia abordó a la pareja en los exteriores del estadio Monumental y quedó sorprendido al conocer que eran originarios de Irlanda. Además, que estaban asistiendo a uno de los partidos de la ‘U’.

Dale y Raquel se mostraban muy emocionados al ver por primera vez un partido de Universitario. Según contaron, estaban viajando por diversos países para conocer. Incluso, afirmaron que se iban a quedar en el Perú por seis semanas. No obstante, el creador de contenido confundió la palabra semanas por meses, lo que generó que la extranjera estallara en risas.

La pareja de irlandeses visitaba el estadio Monumental y se quedó atónita por su gran tamaño.

La pareja de irlandeses visitaba el estadio Monumental y se quedó atónita por su gran tamaño.

PUEDES VER: Streamer Ibai Llanos manda saludos a Universitario de Deportes y se vuelve viral en redes: "De los más grandes de Perú"

lr.pe

“Mi español es mejor que el tuyo”, señaló la irlandesa

Los extranjeros no paraban de reír y solo atinaron a decir: “Mi español es mejor que el tuyo”. De otro lado, Dale señaló que su equipo favorito en Irlanda es Bohemian Football Club, cuyo estadio alberga a cerca de 5.000 asistentes. Sin embargo, se quedó maravillado al ver el gran tamaño del Monumental.

“Acá entran 80.000 asistentes”, manifestó al culminar su intervención el visitante. De inmediato, los usuarios en TikTok no tardaron en dejar sus divertidos comentarios. “Gente de todos lados he visto en el Monumental”, “Y dale ‘U’”, “La ‘U’ es la ‘U’”.

