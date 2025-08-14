Joven censista termina empapado mientras descansaba en la calle: “Fue de casualidad”

Que necesidad de hacer esto a quien solo cumple con su trabajo", criticaron usuarios en TikTok. | Foto: composición LR/ @gmar.0102/TikTok

Un joven censista se llevó una sorpresa cuando recarga energías para seguir censando viviendas en Perú. Sin embargo, el muchacho quedó empapado de agua cuando descansaba y el momento fue compartido en la plataforma de TikTok. Como era de esperarse, usuarios reaccionaron y otros se mostraron preocupados por la integridad del empadronador.

Censista se toma un descanso y acaba empapado

De acuerdo al clip viral en la cuenta gmar.0102 en TikTok, un grupo de censistas recorría varias viviendas y fue el jefe de la sección que decidió tomar un descanso. Como se sabe, los empadronadores tienen prohibido ingresar a las viviendas y por ello el joven censista se sentó en la vereda. Sin embargo, no imaginó que la dueña de una vivienda iba a arrojar agua por la ventana.

Toda su ropa quedó mojada y el censista atinó a levantarse, ante la sorpresa de sus compañeros que lograron grabar la escena. "Cuando tu jefe de sección tiene calor y lo bañan", describió el autor del clip viral.

Reacciones en redes sociales tras incidente a censista

Al respecto, usuarios de TikTok se mostraron preocupados y cuestionaron si la acción fue premeditada o simplemente casualidad. De esta forma, el protagonista del video respondió a usuarios que no fue a propósito. "Amigos fue de casualidad, no lo tiraron a propósito", respondió en redes.

En tanto, otros cibernautas reaccionaron a la escena y solicitaron que la ciudadanía respete a los censistas. "¿En serio les tiraron agua?", "¡Cómo es posible que arrojen agua a la calle", "Me pasó lo mismo, hay personas muy malas", "Que necesidad de hacer esto a quien solo cumple con su trabajo", "Por lo menos una disculpa, si no fue intencional", "No me parece gracioso, él solo está trabajando", indicaron enredes.