Joven censista termina empapado mientras descansaba en la calle: “Fue de casualidad”
El incidente ocurrió cuando la dueña de una vivienda arrojó agua desde la ventana, sorprendiendo al censista y a sus compañeros. Clip es viral en TikTok.
Un joven censista se llevó una sorpresa cuando recarga energías para seguir censando viviendas en Perú. Sin embargo, el muchacho quedó empapado de agua cuando descansaba y el momento fue compartido en la plataforma de TikTok. Como era de esperarse, usuarios reaccionaron y otros se mostraron preocupados por la integridad del empadronador.
Censista se toma un descanso y acaba empapado
De acuerdo al clip viral en la cuenta gmar.0102 en TikTok, un grupo de censistas recorría varias viviendas y fue el jefe de la sección que decidió tomar un descanso. Como se sabe, los empadronadores tienen prohibido ingresar a las viviendas y por ello el joven censista se sentó en la vereda. Sin embargo, no imaginó que la dueña de una vivienda iba a arrojar agua por la ventana.
Toda su ropa quedó mojada y el censista atinó a levantarse, ante la sorpresa de sus compañeros que lograron grabar la escena. "Cuando tu jefe de sección tiene calor y lo bañan", describió el autor del clip viral.
Reacciones en redes sociales tras incidente a censista
Al respecto, usuarios de TikTok se mostraron preocupados y cuestionaron si la acción fue premeditada o simplemente casualidad. De esta forma, el protagonista del video respondió a usuarios que no fue a propósito. "Amigos fue de casualidad, no lo tiraron a propósito", respondió en redes.
En tanto, otros cibernautas reaccionaron a la escena y solicitaron que la ciudadanía respete a los censistas. "¿En serio les tiraron agua?", "¡Cómo es posible que arrojen agua a la calle", "Me pasó lo mismo, hay personas muy malas", "Que necesidad de hacer esto a quien solo cumple con su trabajo", "Por lo menos una disculpa, si no fue intencional", "No me parece gracioso, él solo está trabajando", indicaron enredes.