Censista ayudó a labrar la tierra para que su compañera pueda censar a agricultor: "Trabajo en equipo"

El Censo Nacional 2025 se sigue realizando en varias regiones del Perú y muchos censistas están compartiendo sus experiencias en redes sociales. Hace poco, un usuario de TikTok compartió el trabajo de dos censistas que llegaron hasta las zonas de cultivo en Cajamarca, para cumplir con su labor. Sin embargo, una de ellas fue captada apoyando en las labores agrícolas y generó varias reacciones en dicha plataforma.

Censista echó una mano para que su compañera pueda censar a agricultor

De acuerdo al clip viral en la cuenta jesuszc_07, un equipo de censitas llegó hasta una localidad en Chota y comenzaron a censar a los residentes. De esta forma, cuando llegaron hasta la chacra de un agricultor, una de ellas ayudó a labrar la tierra, mientras su compañera le realizaba las preguntas del Censo 2025 al adulto mayor.

En el video de TikTok se ve como la muchacha utiliza un pico y comienza a mover la tierra. En tanto, el agricultor responde a las preguntas a la empadronadora. Cabe resaltar, que este recuento oficial es impulsado por el Instituto Nacional de Estadística (INEI) y se extenderá hasta octubre. El objetivo es conseguir información actualizada de la realidad demográfica y socioeconómica del país.

Reacciones en redes sociales sobre censista viral

Como era de esperarse, muchos usuarios tomaron con bastante humor el caso y otros resaltaron la capacidad de los empadronadores para cumplir con su trabajo, pese a las dificultades que se presenten.

"El señor: mientras yo respondo, tú vas trabajando, si no, no hay trato", "Censar en la ciudad es pesado, te responden de mala forma. Pero en zona rural, son muy amables", "La gallina: Lo haces bien, pero te falta técnica", "En el campo no hay descanso, siempre hay trabajo por hacer", "Todo lo que hacen para que el informante calificado les llene el cuestionario", "Buen video. A seguir con fuerza", "Para ellos es su sustento y un tiempo valioso que no se puede perder", indicaron usuarios en redes.