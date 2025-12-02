Joven peruano gana S/100.000 en concurso de HH y revela en qué gastará el dinero: "Voy a viajar a España a estudiar Medicina"
En una emocionante final de los 'HH 100 mil', el jugador 77 se coronó campeón y se llevó los S/100.000, tras elegir el maletín correcto. El afortunado ganador explicó en qué usaría el dinero y detalló el método que empleó para despistar a su oponente.
Jorge Luna y Ricardo Mendoza estrenaron el programa 'HH 100 mil' en el canal de YouTube 'No Somos TV'. El episodio de este reality de competencia tuvo como participantes a los ganadores del famoso 'ticket dorado' de los chocolates de Hablando Huevadas. Al estilo de la famosa serie coreana de televisión 'Los juegos del calamar', cada uno de los 100 integrantes se enfrentaron en ocho niveles eliminatorios, pero solo uno logró llevarse los S/100.000.
El jugador 77 fue el afortunado en ganar el cuantioso premio tras vencer al participante número 60 en la ronda final de los 'HH 100 mil'. Ahora, el joven vencedor confesó en qué invertiría los S/100.000 y qué estrategia empleó para confundir a su adversario.
Peruano que llevó los S/100.000 en los 'HH Games' con peculiar estrategia
En la final de los 'HH 100 mil', ambos participantes contaban con dos maletas. Uno contenía S/50.000 y el otro llevaba un cartel de “Game over”. Para obtener los S/100.000, el jugador debía intercambiar uno de sus maletines con su oponente y elegir el correcto, de modo que reuniera los dos maletines con S/50.000. Tras 3 rondas, el jugador número 77 logró llevarse el cuantioso premio.
Según explicó el afortunado ganador, su método consistió en rotar las maletas 7 veces en cada ronda. De esta manera, pudo despistar a su contrincante y ser el acreedor de los S/100.000.
"Usé mi estrategia que era usar el 7. Era moverlo 7 veces y también le contaba (a mi contrincante) Tuve la fe y tuve toda la confianza en mí y cuando lo abrí (las tapas de los maletines) Me sentí, muy, pero muy feliz", señaló.
¿En qué invertirá los S/100.000 el ganador de los 'HH 100 mil'?
Según su testimonio, usará los S/100.000 para cumplir su más grande sueño: estudiar Medicina. Esta carrera lo llevará a cabo en España. Asimismo, aprovechó la oportunidad para agradecer a sus padres.
"Voy a viajar a España y voy a estudiar Medicina, lo que tanto anhelo. Te amo mucho, mamá. Gracias a ti estoy acá. Gané los S/100.000 solo por ti y por mi papá", explicó.