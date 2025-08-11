HOYSuscripcion LR Focus

Veterinario explica a perrito en qué consiste la operación que le hará y video conmueve a las redes

Miles de personas se conmovieron con la tierna reacción del perrito que 'escuchaba' tranquilamente la explicación del doctor que iba a operarlo. Video es viral en TikTok.

Video tiene miles de reproducciones en la plataforma.
Video tiene miles de reproducciones en la plataforma. | Foto: captura de TikTok/@elespanolcom

Un video publicado en TikTok ha conmovido a miles de personas en las redes sociales, especialmente a aquellas que adoran a los animales. Esto debido a que muestra el momento exacto en que un veterinario le explica a un perrito, como si fuera un ser humano, en qué consistirá la operación que le realizará, con el objetivo de tranquilizarlo con sus palabras.

Las imágenes fueron compartidas por la cuenta El Español (@elespanolcom) el pasado 8 de agosto de 2025. A pesar de haberse publicado recientemente, el video ya tiene más de 676.500 reproducciones en la plataforma. De igual manera, cuenta con más de 49.600 "me gusta", 4000 compartidos y cientos de comentarios, la mayoría felicitando al veterinario.

¿Qué sucedió en el video?

Como podrás apreciar en el video, dos veterinarios están a punto de operar a un perrito con problemas de salud. Antes de comenzar, uno de los doctores se acerca al perrito y comienza a explicarle tranquilamente en qué consistirá el procedimiento quirúrgico, incluso usa un muñeco para mostrarle los puntos exactos en los que intervendrá.

"Lo que haremos es retirar el aire que está dentro de la cavidad torácica. Vamos a insertar una aguja para sacar ese aire y que pueda respirar mejor", señaló el veterinario al perrito, afirmándole que no le dolería. Asimismo, le pidió que se mantuviera tranquilo en todo momento, pues la operación es necesaria para mejorar su salud.

Un detalle curioso es que, durante toda la explicación, el perrito se mantuvo completamente tranquilo, sin intentar escapar, ladrar o morder a los veterinarios. Aunque muchos piensan que el can entendía las palabras de los doctores, lo más probable es que le hayan administrado una anestesia que dejó al animalito en ese estado tan relajado.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video publicado en TikTok se volvió tendencia rápidamente en España y varios países de Latinoamérica. La mayoría de personas que vieron el clip se conmovieron por la reacción que tuvo el perrito. Asimismo, hubo otras que felicitaron al doctor por su paciencia al tomarse el tiempo de explicarle al paciente de cuatro patas, buscando calmarlo.

"El perro preocupado por cuánto va a tener que pagar", "Eso es tener vocación y amor por los animales", "Ojalá haya más veterinarios así en el mundo", "Se nota cuando a alguien le gusta su trabajo", "Al perrito le faltó firmar para la anestesia", "Personas que aman su profesión", "El perro: doctor yo solo vine por mi patita". Estos son algunos de los comentarios del video.

